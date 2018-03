Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Craiova a jefuit o agentie de pariuri, dupa ce a amenintat angajata cu un pistol, Talharul a fugit din agentie cu suma de 7.000 de lei. Un barbat este cautat de polițiștii doljeni dupa ce vineri seara a intrat inarmat intr-o casa de pariuri din centrul Craiovei și, sub amenințarea pistolului,…

- Un barbat de 39 de ani, din Gaesti, a dat lovitura cu un bilet jucat la Turbo 6, duminica, intr-o agentie de pariuri. Acesta a jucat cu o miza de doar 2 lei si a reusit sa castige un Jackpot fabulos.

- Vineri dupa-amiaza, in fata unei filiale a bancii UBS din orasul elvetian Zurich, a avut loc un atac armat, soldat cu moartea a doua persoane, conform politiei, scrie BBC, citat de News.ro . Atacul a avut loc in jurul orei locale 14.30, in fata unei unitati bancare aflate langa gara centrala din Zurich.…

- Gimnastul Marian Dragulescu și Andreea Raducan, președintele Federației Romane de Gimnastica, au avut un schimb dur de replici pe internet. Totul a inceput dupa ce Dragulescu a postat pe contul de facebook un mesaj in care s-a plans ca au fost taiate indemnizațiile de la FRG. ...

- Un colegiu din Washington, a fost inchis, dupa ce focuri de arma au fost raportate in interiorul acestuia. Poliția locala a anunțat ca vor acționa ofițeri la fața locului. Acolo au ajuns și echipaje de ambulanța, dar nu exista inca date despre presupusele victime, scrie Reuters. Reprezentanții…

- Atac armat la Agenția Naționala de Securitate in SUA, soldat cu cel puțin trei victime. Un atac armat a avut loc miercuri, la Agenția Naționala de Securitate (NSA) din SUA. Cel puțin trei persoane au fost ranite și transportate la spital. Totodata, atacatorul a fost reținut, potrivit presei americane. …

- O tanara de numai 20 de ani a trecut prin clipe groaznice. Fata, operatoare la o casa de pariuri din Constanța, a fost violata, la locul de munca, de fostul sau iubit, un individ in varsta de 45 de ani. Cu toate acestea, procurorii l-au lasat in libertate.

- Cel putin cinci politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in atacul cu explozibili, care ar fi fost pus la cale de traficantii de droguri, dupa cum sustin autoritatile. La actiune au participat mai multe persoane, care au ajutat la plasarea bombei, dupa care dispozitivul a fost detonat de la distanta.…

- Formatia BCM U Pitesti a suferit un esec cu adevarat rusinos . Echipa din Pitesti a fost depasita de echipa din Banie, asta la capatul unei partied in care oltenii s-au distrat cu echipa de un million de euro a Primariei Pitesti. Oltenii au cam facut ce au vrut cu pitestenii, echilibru fiind…

- Pariuri pe Australian Open. Simona Halep are șanse tot mici la caștigarea trofeului. Maria Sharapova, eliminata. Daca dupa partidele din primul tur, Simona Halep era cotata cu a doua șansa la trofeu , acum, inaintea ”optimilor”, romanca este vazuta de bookmakeri din ce in ce mai rau, dupa meciului cu…

- Doi atacatori au deschis focul la intrarea in Biserica Sf. Mina din sectorul Helwan din Cairo. Unul dintre aceștia a fost impușcat de forțele de ordine, iar cel de-al doilea a fost capturat la scurt timp dupa atac.

- Magdalena Serban a impins-o in data de 12 decembrie pe Alina Ciucu, sub rotile metroului. Femeia a fost arestata si este acuzata de omor si tentativa de omor. Femeia are grave probleme psihice si a comis mai multe infractiuni si dupa gratii ( VEZI AICI DETALII ). A

- Angajații unei firme au turnat asfalt in jurul unui autoturism aflat intr-o parcare din Craiova. Potrivit unui martor, angajatii SC Delta nu au anunțat serviciul de ridicari pentru ca autoturismul aflat in parcarea unde ei asfaltau sa fie mutat in alta parte. Așa ca muncitorii au asfaltat in jurul…

- Procurorii DNA Craiova l-au trimis in judecata, in stare de libertate, pe deputatul PNL Mihai Voicu, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, dosarul fiind inaintat spre solutionare Instantei supreme.

- Atacantul echipei FCSB, Harlem Eddy Gnohere, a fost suspendat pe trei jocuri si a primit o penalitate sportiva de 7.000 de lei, dupa eliminarea din meciul cu FC Viitorul, a anuntat Comisia de Disciplina a FRF. De asemenea, oficialul FCSB, Marius Ianuli, a fost citat la Comisia de Disciplina a FRF…

- Adrian Duicu a fost condamnat la inchisoare de Curtea de Apel București. Fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți a primit o pedeapsa de un an si sase luni inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte de corupție. Adrian Duicu a fost…

- Componentele selectionatei feminine de handbal a Frantei, care au cucerit duminica titlul mondial in fata Norvegiei (23-21), au fost primite luni la Palatul Elysee, de presedintele Emmanuel Macron. Seful statului francez a tinut sa-i felicite pe antrenorul Olivier Krumbholz si pe jucatoarele sale pentru…

- Biletul zilei din fotbal 19 decembrie. Biletul zilei din fotbal conține pronosticuri pentru meciuri din Qatar, anume Al Gharafa vs AL Rayyan, și din Scoția, Cowndenbeath vs Stenhousemuir. Acestea vor avea loc de la ora 18:00, respectiv 21:45. Biletul Zilei Fotbal 19 decembrie – cota 2.75 Date fiind…

- Iubitorii „sportului rege“ din Banie vor avea parte de un regal fotbalistic, Sala Polivalenta din Craiova gazduind astazi Cupa Campionilor Oltenia – ediția a 2-a. Competiția se adreseaza categoriei old boys și va alinia la start nume grele ale fotbalului ...

- Agenția imobiliara romaneasca Cityland, specializata in tranzacționarea de proprietați in ansambluri rezidențiale noi, ofera posibilitatea clienților sai sa cumpere apartamente in moneda virtuala Bitcoin, o premiera pentru piața imobiliara locala.

- Trei asociații de proprietari din Craiova se „bat“ sa arunce gunoiul menajer in cinci containere pe care li le pune la dispoziție Salubritatea. Este vorba de peste 500 de apartamente, care intr-o singura zi incarca cele cinci europubele și platforma ...

- Cosmin Contra a fost prezent la partida caștigata de CS U Craiova pe teren propriu cu liderul CFR Cluj, scor 2-1. Dupa meci, selecționerul a stat de vorba cu Alex Mitrița, cel care a marcat un gol fabulos din lovitura libera pentru olteni. Fotbalistul Craiovei traverseaza un moment bun. Jucatorul de…

- Liga 1, etapa 22. Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaș (sambata, ora 15:00, Digi, Telekom, Look). Concordia – Gaz Metan VIDEO AICI , AICI Echipele probabile Concordia Chiajna (4-2-3-1): Balgradean – Bucurica, Marc, Albu, Gradinaru – Bucsa, Deaconu – Bumba, Cristescu, Bawab – Bud. Antrenor: Ion Moldovan.…

- Audiere neasteptata in aceasta dimineata, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie. Procurorii DNA l-au citat pe finantatorul formatiei U Craiova, Adrian Mititelu, anunta Antena 3. Potrivit primelor informatii, Mititelu ar fi audiat ca martor intr-un dosar deschis recent de procurorii anticoruptie,…

- Angajatul de la 112 care a fost sesizata prima data de agresiunea din stația de metrou Costin Georgian s-a ales cu dosar penal. Informația vine chiar din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale. Aceeași instituție precizeaza ca primul apel a durat nu mai puțin de doua minute și doua secunde.…

- Magdalena Serban, o femeie in varsta de 36 de ani din Craiova, a fost retinuta de Politie si declarata principala suspecta in cazul crimei din statia de metrou Dristor. Femeia va fi prezentata in fata magistratilor cu propunerea de arestare preventiva.

- Comisia Iordache a decis sa lucreze și in perioada doliului național. Membrii comisiei care analizeaza legile justiției urmeaza sa discute, joi, mai multe modificari la Codul de procedura penala, și implementarea Directivei europene privind prezumția de nevinovație, care interzice folosirea cuvantului…

- Alina Ciucu, în vârsta de 25 de ani, din Craiova, a murit marti, 12 decembrie, în Bucuresti, dupa ce a fost împinsa în fata trenului, în statia de metrou Dristor. Victima, Alina Ciucu, era din localitatea Ostroveni, judetul…

- Premierii și miniștrii vin și pleaca de la putere. O droaie au trecut și prin vizita pe la Timișoara, daca e sa ne gandim doar la ultimii 28 de ani, pentru ca inainte aveau misiunea specifica de a goli camarile banațenilor sau de a impușca „vandalii” și „derbedeii”. Oricum i-am numi și din orice partid…

- ROMÂNIA-CEHIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT. Nationala feminina de handbal a României a fost învinsa clar de Franta, cu scorul de 26-17 (17-7), vineri seara, la Trier, în ultimul meci al tricolorelor în Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. ROMÂNIA-CEHIA…

- Baschetbalistii de la SCM-U Craiova au debutat cu o infrangere in returul Ligii Nationale. Oltenii au fost invinsi vineri, in deplasare, de CSU Sibiu, cu scorul de 108-90. Echipa din Banie nu a fost condusa de pe banca de antrenorul ...

- Este o lovitura grea pentru presa craioveana, nu puțini fiind cei care au trecut pe la „școala” lui Tibi Patru. El a inființat mai multe cotidiene de succes in oraș, apoi a inființat și condus propria televiziune. Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, fosta colega de breasla cu jurnalistul oltean deplange decesul…

- Politistii sunt in alerta, dupa ce persoane necunoscute au sustras, in noaptea de joi spre vineri, o caseta metalica in care se aflau aproape 15.000 de lei, dintr-o agentie de pariuri din...

- Din pacate pentru Oradea, continua sa se taraganeze procedura de desemnare a constructorului ce va avea sarcina sa realizeze noua sala polivalenta din Oradea. In ciuda faptului ca, initial, se miza pe faptul ca executantul va fi cunoscut inca din vara lui 2017, iata ca acest an sta sa se…

- Kayserispor, CS U Craiova și CFR Cluj sunt echipele care il doresc pe Alex Ionița II. Mihai Rotaru chiar a oferit 200.000 de euro, plus Simon Mazarache și Cristi Barbuț, fotbaliști care nu intra in planurile de viitor ale formației care acum se afla pe locul 3 in Liga 1. In schimb, Dani Coman a anunțat…

- Pentru Florentina și Remus Ilie, Craciun din 2017 va fi cel mai frumos din viața lor. Un Craciun pe care-l vor vedea cu alți ochi, la propriu. Cei doi frați din satul Barboi, comuna Grecesti, judetul Dolj au fost operați, recent, de cataracta. Dupa ce ani de-a randul au vazut totul ca prin ceața, au…

- GALA FOTBALULUI ROMANESC 2017. Gala Fotbalului Romanesc 2017 a ajuns la a 19-a ediție, iar evenimentul a cuprins mai multe momente artistice, prezentari de moda și concursul Miss Romania 2017. GALA FOTBALULUI ROMANESC 2017. Lista superlativelor anului 2017: Portarul anului 2017: Ciprian…

- Departamentul de Fizica al Facultatii de Științe, Universitatea din Craiova și Centrul de cariera și recrutare romano-bulgarorganizeaza maine, 5 decembrie, de la ora 12.00, in Amfiteatrul „Liviu Tatar”, o intalnire intre Dr. Razvan Ghinea, Dr. Ana Maria Ionescu și studenți. ...

- Mitingul organizat la Craiova de catre PSD Dolj in data de 9 decembrie a fost autorizat de primarie și, potrivit anunțului postat pe rețelele de socializare de catre organizatori, manifestarea a fost denumita "Hai la Universitate,/Sa le spunem ca #AJUNGE". Punctul central al mitingului,…