Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova urmeaza sa primeasca a doua transa in valoare de 35 de milioane de dolari din programul de imprumut convenit cu Fondul Monetar International, a declarat marti reprezentantul FMI la finalul vizitei de evaluare a acordului, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . In luna noiembrie 2016,…

- Republica Moldova urmeaza sa primeasca a doua transa in valoare de 35 de milioane de dolari din programul de imprumut convenit cu Fondul Monetar International, a declarat marti reprezentantul FMI la finalul vizitei de evaluare a acordului, informeaza Reuters.

- Consiliul national de aparare al Croatiei a recomandat marti achizitionarea de avioane de lupta F-16 din Israel, informeaza Reuters. Decizia privind achizitia apartine guvernului. Consiliul a considerat ca oferta israeliana este cea mai buna: potrivit presei, in pretul de 500 de milioane de dolari sunt…

- Congresul american a inclus un pachet de aproape 400 milioane de dolari intr-un proiect de cheltuieli guvernamentale masive pentru a contribui la protejarea sistemelor de votare din SUA de atacuri cibernetice, transmite miercuri Reuters, citand surse familiare negocierilor. Pachetul include acordarea…

- Grupul petrolier anglo-olandez Shell a anuntat joi seara vanzarea activelor sale upstream din Noua Zeelanda catre grupul austriac OMV, proprietarul OMV Petrom, pentru 578 milioane de dolari, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Cantareata americana Miley Cyrus a fost data in judecata de un compozitor jamaican privind drepturi de autor asupra piesei „We Can’t Stop”, iar el cere daune de 300 de milioane de dolari, scrie Reuters.

- Statele Unite au anuntat, vineri, o recompensa de cinci milioane de dolari pentru informatii care sa conduca la capturarea mollahului Fazlullah, liderul Miscarii talibanilor pakistanezi, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Seful Facebook, Mark Zuckerberg, a vandut luna trecuta actiuni ale companiei in valoare de 500 de milioane de dolari. In total, Facebook a vandut 2,7 milioane de actiuni, dupa cum arata calculele, scrie digi24.ro.

- Jay-Z l-a depasit pe Sean ''Diddy'' Combs in topul celor mai bogati cantareti de hip-hop din lume, datorita investitiilor sale profitabile in branduri de sampanie si coniac, potrivit datelor facute publice joi de revista Forbes, relateaza Reuters. Rapperul de 48 de ani si-a sporit averea…

- Un singur lungmetraj va primi premiul Oscar pentru cel mai bun film la gala de duminica seara organizata de Academia de film americana, insa celelalte pelicule nominalizate la aceasta categorie au profitat din plin de publicitatea astfel dobandita si impresioneaza in box office-ul mondial, dupa ce…

- Un singur lungmetraj va primi premiul Oscar pentru cel mai bun film la gala de duminica seara organizata de Academia de film americana, insa celelalte pelicule nominalizate la aceasta categorie au profitat din plin de publicitatea astfel dobandita si impresioneaza in box office-ul mondial, dupa ce…

- Guvernul Norvegiei a alocat 13 milioane de dolari pentru a extinde un laborator izolat, construit pe o insula din Oceanul Arctic, menit sa protejeze resursele de hrana ale planetei în eventualitatea unor dezastre naturale sau provocate de om, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Guvernul Norvegiei a alocat 13 milioane de dolari pentru a extinde un laborator izolat, construit pe o insula din Oceanul Arctic, menit sa protejeze resursele de hrana ale planetei in eventualitatea unor dezastre naturale sau provocate de om, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Actiunile Amazon au depasit pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand in timpul sedintei de tranzactionare de miercuri un avans de 2,4%, la nivelul record de 1.503,49 dolari, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Titlurile gigantului american în domeniul comerţului online…

- Hackerii au furat 6 milioane de dolari din banca rusa utilizand prin sistemul SWIFT. Atacul cibernetic lansat anul trecut a fost facut prin intermediul sistemului de mesagerie internațional SWIFT, a anunțat vineri banca centrala rusa, citata de Reuters. Dezvaluirea, aflata intr-un raport al bancii centrale…

- Hackeri necunoscuti au furat anul trecut 339,5 milioane ruble (sase milioane de dolari) dintr-o banca ruseasca in urma unui atac in care au utilizat sistemul international de plati SWIFT, a anuntat vineri Banca Centrala a Rusiei, transmite Reuters.

- Rapperul american Kanye West si compania de asigurari Lloyd’s of London, careia ii cerea plata unor daune de aproape 10 milioane de dolari, deoarece nu i-a acordat despagubirea pentru concerte pe care le-a anulat, au ajuns la un acord, punand capat conflictului in instanta, scrie NEWS.RO, citand…

- Uber Technologies va plati Waymo, divizia de vehicule autonome a Alphabet, 245 de milioane de dolari, sub forma de actiuni proprii, petru inchiderea unui litigiu legat de secrete comerciale, acord ca permite Uber sa lase in urma una dintre cele mai dificile controverse, transmite Reuters. Acordul…

- Loteria Romana a anunțat ca a fost caștigat marele premiu la loto 6 din 49 la extragerea din 11 februarie. Un singur jucator a ghicit cele șase numere norocoase și a caștigat peste 9 milioane de lei. Vestea ca a fost caștigat marele premiu in valoare de 9.325.973,81 a adus bucurie unui jucator,…

- Loteria Romana a anunțat ca a fost caștigat marele premiu la loto 6 din 49 la extragerea din 11 februarie. Un singur jucator a ghicit cele șase numere norocoase și a caștigat peste 9 milioane de lei. Vestea ca a fost caștigat marele premiu in valoare de 9.325.973,81 a adus bucurie unui jucator, dupa…

- Japonezii de la Fujifilm au anuntat ca vor da afara 10.000 de oameni la nivel global dupa ce a achizitionat compania americana Xerox si a creat business-ul comun Fuji Xerox, pentru a se adapta declinului pe care il inregistreaza industria copiatoarelor in era digitala, potrivit Reuters. …

- Serviciile de spionaj din Coreea de Sud au anunțat in Parlamentul de la Seul ca statul vecin, Coree de Nord, ar fi fost in spatele atacului cibernetic ce a dus la furtul unor monede digitale in valoare de 530 de milioane de dolari de pe platforma Coincheck din Japonia, scrie Reuters . Acesta este cel…

- ​Grupul Alphabet a avut venituri de 110 miliarde dolari anul trecut, cele mai mari din istoria sa, dar profitul a scazut cu peste 30% din cauza cresterii cheltuielilor. Actiunile companiei au scazut ncu 5% dupa anuntul Alphabet, insa in intreg anul actiunile companiei au crescut cu 30%. Alphabet a ajuns…

- Numarul utilizatorilor de internet din lume a depasit pragul de 4 miliarde. Informatia apare in studiul Global Digital, realizat de We Are Social si Hootsuite. Numarul de internauti a crescut cu aproape 250 de milioane in 2017. Potrivit cercetarii, 200 de milioane de oameni si-au achizitionat primul…

- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…

- ​Netflix a adaugat trimestrul trecut un numar record de 8 milioane de abonati si a ajuns la 117 milioane in cele 190 de tari in care este prezenta, noteaza Reuters. Compania are planuri mari pentru acest an cand si-a bugetat investitii de 8 miliarde dolari in seriale si emsiuni si doua miliarde dolari…

- Un tinar in virsta de 20 de ani din Florida a devenit oficial cel mai norocos barbat din lume, dupa ce a ciștigat 451 de milioane de dolari la loteria Mega Millions, in urma cu doua saptamini. Shane Missler și-a cumparat biletul ciștigator cu banii pe care ii ciștigase anterior la un bilet razuibil.…

- Un tânar în vârsta de 20 de ani din Florida a devenit oficial cel mai norocos barbat din lume dupa ce a câștigat 451 de milioane de dolari la loteria Mega Millions, în urma cu doua saptamâni. Independent a aflat cine este tânarul și cum intenționeaza sa-și…

- In 2017, Blue Air a transportat 5,06 milioane de pasageri, cu 70% mai mult fata de anul anterior si peste estimarile initiale, se arata intr-un comunicat transmis duminica de compania aeriana.„Cresterea este si mai spectaculoasa daca o raportam la anul 2015, cand a transportat putin peste…

- Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a depasit, in sedinta de tranzactionare de marti, valoarea maxima istorica de 26.000 de puncte, pe fondul anuntarii unor performante si asteptari optimiste ale companiilor din portofoliu, noteaza Reuters.

- Un tanar de 20 de ani din statul american Florida, desemnat unicul castigator al premiului principal (jackpot) pus in joc de o celebra loterie din Statele Unite, in valoare de 451 de milioane ...

- Cum ii spui tatalui tau ca tocmai ai castigat 451 milioane de dolari? Shane Missler, un tanar de 20 de ani din Port Richey, o suburbie din Tampa, a devenit milionar peste noapte, dupa ce a aflat ca este castigatorul premiului Mega Millions de 451 milioane de dolari, anuntat vineri de Florida Lottery,…

- Shane Missler, un tanar in varsta de 20 de ani din Florida, SUA, a castigat la loto fabuloasa suma de 450 de milioane de dolari. Biletul norocos l-a cumparat de la o agentie de langa casa parintilor sai. A

- Un tanar de 20 de ani din Florida este caștigatorul premiului de 450 de milioane de dolari. Shane Missler a dezvaluit acest lucru printr-un mesaj scris pe Facebook. El și-a dat imediat demisia și și-a facut planuri cu premiul uriaș, relateaza The Telegraph. „Dumnezeule” – este mesajul postat de Shane…

- Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, pentru prima data din noiembrie 2014, dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters, prelauta de Agerpres. Joi, cotaţia barilului…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care în luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza AFP si Reuters. …

- Malaezia a semnat un acord, miercuri, prin care va plati compania americana Ocean Infinity cu pana la 70 de milioane de dolari daca aceasta va gasi aeronava disparuta in zborul Malaysia Airlines MH370, in cadrul unei misiuni de cautare cu durata de 90 de zile pe care o va efectua in sudul Oceanului…

- O persoana din Statele Unite a devenit peste noapte mai bogata cu … 570 de milioane de dolari. Acesta este premiul caștigat in cadrul loteriei Powerball, la scurt timp dupa ce un alt premiu fabulos a fost revendicat tot in Statele Unite. Un noroc a reușit sa ghiceasca toate numerele la loteria Powerball…

- Un american din New Hampshire a castigat 560 milioane de dolari la loteria Powerball , la doua zile dupa ce un norocos din Florida castigase 450 milioane de dolari. Oficiali din cadrul loteriei au anuntat, aseara, ca este prentru prima ...

- Doi americani au castigat la interval de doua zile o suma cumulata de peste 1 miliard de dolari la jocul loto Powerball din Statele Unite, au anuntat duminica reprezentantii loteriei potrivit carora acesta ar fi cel mai mare castig inregistrat in istoria SUA intr-un weekend, relateaza luni AFP.…

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza Reuters.Stirea fusese difuzata de site-ul Axios, preluat de Reuters, citand trei surse diplomatice…

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza Reuters. Stirea fusese difuzata de site-ul Axios, preluat de Reuters, citând trei surse diplomatice…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita. Fondurile blocate…

- FC Barcelona, liderul la zi din La Liga, a incasat pentru sezonul trecut suma de 146,2 milioane euro din drepturile de televizare, depasind cu aproape 7 milioane euro incasarile campioanei Real Madrid, relateaza Reuters. Cele 20 de cluburi din prima liga spaniola au impartit 1,247 miliarde…

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar.''Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar."Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari, informeaza UPI. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la…

- Incasarile obtinute pe Broadway au stabilit un nou record in 2017, dupa ce box office-ul generat de spectacolele de teatru jucate pe scenele newyorkeze a depasit pentru prima data in istorie pragul de 1,6 miliarde de dolari, impulsionate de preturile biletelor din categoria "premium" ce au fost vandute…