Jackie Chan a decis sa vorbeasca despre momentul in care și-a inșelat soția, dezvaluirile fiind facute in cartea sa de memorii, „Never grow up”. Actorul s-a casatorit in 1982 cu Lin Feng-Jiao, actrița originara din Taiwan care, in anii 1980 se bucura de un succe suriaș. Chan a recunocut ca a lasat-o insarcinata accidental și ca s-a simțit obligat sa o ia de soție. „Nu ma gandeam sa ma casatoresc, dar sarcina m-a constrans puțin”, a dezvaluit actorul. Lin, care era extrem de indragostita de Jackie, a acceptat imediat sa se casatoreasca cu el. Mai mult, ea a renunțat la cariera ei pentru a-i fi…