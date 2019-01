Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din China au executat un criminal in serie care a fost condamnat pentru 11 crime si care era supranumit ''Jack the Ripper chinez'' in presa centrala, informeaza joi DPA.Pedeapsa cu moartea, anuntata in martie 2018, a fost pusa in aplicare joi, potrivit agentiei de presa Xinhua.…

- Indonezia a fost zguduita in total 11.577 de cutremure de diferite intensitati pe parcursul anului 2018, o cifra semnificativ mai mare in comparatie cu cea inregistrata anul trecut - 6.929, a declarat un reprezentant al Agentiei de meteorologie, climatologie si geofizica (BMKG) din aceasta tara, citat…

- Un fost politist rus, care fusese deja condamnat la inchisoare pe viata pentru uciderea a 22 de femei, a fost declarat vinovat, luni, de alte 56 de crime, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Curtea regionala din Irkutk, in Siberia, l-a declarat pe Mihail Popkov vinovat de uciderea a 56 de femei…

- Procesul a fost de lunga durata si a vizat o fapta ce a avut loc acum aproape patru ani. Pe 10 decembrie 2014, la orele pranzului, Alexoaie conducea un vehicul in zona garii si, la un semafor, a fortat intrarea in intersectie desi culoarea semaforului era galbena. A lovit-o brutal pe victima, care se…

- Antonio Guterres, secretarul general al Natiunilor Unite, a afirmat ca 170 de tari au renuntat la pedeapsa cu moartea sau au amanat posibilitatea aplicarii. Dar, potrivit Amnesty International, in 2017, doar 142 de tari o desfiintasera.

- Curtea Suprema a statului american Washington a declarat joi ca pedeapsa cu moartea este neconstitutionala, transmite AFP. Magistratii au apreciat ca pedeapsa capitala nu este neconstitutionala in sine, dar este aplicata in mod arbitrar si rasist, ceea ce o invalideaza juridic. Curtea a fost sesizata…

- Guvernul din Malaysia a decis abolirea pedepsei cu moartea și va opri executarea tuturor pedepselor capitale, o decizie laudata de organizațiile internaționale ale drepturilor omului, dar și de diplomații straini, relateaza Al Jazeera. Printre cei care vor beneficia de aceasta decizie se numara și Ionuț…