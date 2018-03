Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, a efectuat o vizita in Beijing la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, a anuntat, miercuri, presa nord-coreeana, citata de site-ul agentiei Yonhap.

- China a confirmat ca liderul nord-coreean Kim Jong-un a avut o inalnire cu președintele Chinei, Xi Jinping, in Beijing, fiind dispus sa denuclearizeze peninsula coreeana, scrie The Guardian. Agenția de presa...

- Primul laborator spațial experimental ridicat pe orbita de China va reveni pe Pamant intre 31 martie și 4 aprilie. In mod normal, aparatul ar trebui sa arda complet in atmosfera, conform declarației Autoritații Spațiale Chineze.

- Uber se retrage din Asia de Sud-Est și iși vinde operațiunile catre rivalul Grab, o noua retragere dupa ce compania a ieșit din China și Rusia. Uber va menține o cota de 27,5% din Grab, conform Reuters . Speculațiile privind o astfel de retragere s-au intețit dupa ce gigantul japonez de tehnologie SoftBank…

- Xi Jinping a fost reales sambata fara probleme la presedintia Chinei pentru al doilea mandat de cinci ani, dupa un vot in unanimitate in favoarea omului forte de la Beijing, singurul candidat la functia suprema in stat, relateaza AFP. La mai putin de o saptamana dupa ce a obtinut o reforma a…

- Xi Jinping a fost reales sambata fara probleme la presedintia Chinei pentru al doilea mandat de cinci ani, dupa un vot in unanimitate in favoarea omului forte de la Beijing, singurul candidat la functia suprema in stat, relateaza AFP. La mai putin de o saptamana dupa ce a obtinut o reforma a Constitutiei…

- Procuratura din Florida a anuntat marti ca intentioneaza sa ceara pedeapsa capitala impotriva lui Nikolas Cruz, pe care-l acuza de uciderea a 17 persoane in urma cu o luna la un liceu din Parkland, scrie AFP.Cruz, in varsta de 19 ani, urmeaza sa compara miercuri in justitie, in vederea inculparii…

- China initiaza cea mai mare lupta impotriva poluarii din istoria omenirii, cu o legislatie revizuita si o serie noua de politici verzi, atat de extensive incat vor fi resimtite la nivelul intregii lumi, transformand totul de la cererea pentru vehicule electrice, pana la pietele internationale pentru…

- Sistemul monetar Bitcoin poate fi popularizat numai dupa ce a fost testata stabilitatea acestei monede digitale pentru a nu fi un produs speculativ, a afirmat guvernatorul bancii centrale din China, Zhou Xiaochuan.

- In pofida durerii, barbatii din estul Chinei se arunca cu curaj, cu trupurile dezgolite, in mijlocul focurilor de artificii, in cadrul unei sarbatori traditionale de Anul Nou lunar, relateaza AFP. Aceste scene spectaculoase se deruleaza la fiecare inceput de an chinezesc in provincia de…

- Wang Yi, ministrul chinez de Externe, a declarat ca Beijingul nu intentioneaza sa "inlocuiasca America" pe scena globala, iar calea Chinei "este total diferita de cea deja luata de marile puterile traditionale", informeaza site-ul postului Dpa.

- Printr-un comunicat de presa, plin de ironii, deputatul PNL Arges, Danuþ Bica, critica activitatea si rezultatele coalitiei de guvernare. Sagetile lui se indreapta in primul rand spre Liviu Dragnea care „conduce din umbra Guvernele coalit iei PSD-ALDE“, guverne care pretind ca au rezultate economice…

- Un barbat a din SUA a fost condamnat la moarte prin injecție letala, dar a reușit sa supraviețuiasca. Conform medicilor, cei care i-au administrat conținutul otravei nu au reușit sa-i gaseasca venele. Doyle Lee Hamm, in varsta de 61 de ani, urma sa-și ia adio de la viața…

- Litera ”n” a fost interzisa in China. Dupa ce China a eliminat limitarea mandatelor pe care le poate avea un președinte, pentru a-l lasa pe Xi Jinping sa fie șef al statului pe viața, Beijingul mai ia o decizie controversata, interzicand litera ”n” pe rețelele sociale, alaturi de anumite fraze. Potrivit…

- Statele membre ale Uniunii Europene care iau parte la initiative de infrastructura lansate de guvernul chinez trebuie sa fie constienti de riscul de a submina pozitia comuna de politica externa a blocului fata de China, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, transmite Reuters. Sefa executivului…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat miercuri China sa nu lege investitiile in Balcani de chestiunile politice, in contextul in care regimul comunist de la Beijing este acuzat ca incearca sa faca din aceasta regiune o baza de extindere a influentei sale in Europa.

- China se afla in plina expansiune economica la nivel global si isi extinde noul „Drumul al Matasii“ in aproape toate colturile lumii. Executa si are in plan proiecte de-a dreptul faraonice, strabatand ape, munti, paduri si traducand o ambitie geoeconomica de nestavilit.

- Noua persoane au murit intr-un incendiu la o unitate de procesare a deseurilor din sudul Chinei, relateaza Reuters. Incendiul ar fi fost provocat cel mai probabil de resturile unor artificii, potrivit agentiei de stiri Xinhua.

- Pe strazile capitalei nu s-a vazut nici urma de artificii, contrar peisajului obisnuit din urma cu cativa ani, cand la primele ore ale diminetii se aruncau in aer petarde pentru a alunga spiritele rele. Un mare numar de politisti au supravegheat neobositi strazile pentru a garanta securitatea…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Feihong Xu, cu aceasta ocazie fiind evidentiata dorinta de intensificare a dialogului politic si de consolidare a cooperarii economice. "Dialogul celor doi oficiali…

- Mai multe fotografii facute publice de curand i-au determinat pe oameni sa fie suspicioși in ceea ce privește relația Chinei cu SUA. Aparent, China ar lucra la o super-arma care folosește electromagnetism.

- O dadaca a fost condamnata la moarte, in China, pentru ca a dat foc unei case in care se aflau trei copii și mama lor, incident in urma caruia toți patru au murit. Mo Huanjing a dat foc apartamentului in luna iunie a anului trecut, iar cazul a fost intens mediatizat de presa chineza, scrie The New York…

- Mai multe fotografii facute publice de curand i-au determinat pe oameni sa fie suspicioși in ceea ce privește relația Chinei cu SUA. Aparent, China ar lucra la o super-arma care folosește electromagnetism.

- Pentru cei care cred in suprapopularea Chinei și se tem ca sint, din acest motiv, potențialii noștri adversari… Cea mai mare parte a teritoriului Chinei este un deșert, ca Siberia. Densitatea populației este de la 0 la 50 de persoane. Majoritatea chinezilor traiesc in sud-est, unde este caldura, mare.…

- Un crater urias s-a format brusc pe o strada din sudul Chinei. Opt oameni au murit, iar trei sunt dati disparuti.Fortele de ordine au declarat ca au reusit sa scoata din groapa noua oameni.

- Hong Kong interzice comertul cu fildes, denumit si "aurul alb", dupa ce deputatii au votat cu o larga majoritate in favoarea acestei interdictii, care urmeaza sa intre in vigoare pana in 2021, relateaza AFP. Decizia vine dupa ce la sfarsitul anului trecut, China a interzis la randul sau comercializarea…

- Moscova a reorientat fluxurile masive de țiței dinspre vest spre est, pentru a-și consolida poziția de lider pe piața din China, motiv pentru care calitatea principalului sortiment de petrol exportat de Rusia in Occident – Urals – a scazut brusc, potrivit unui articol exclusiv al Reuters. Opt surse…

- Principalele rute de influența a Chinei, la nivelul politicilor publice și al investițiilor directe in infrastructura, trec prin Europa de Est și de Sud-Est, dar nu ocolesc nici state nordice precum Norvegia.

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care a plecat intr-un turneu in America Latina, a avertizat tarile din aceasta regiune cu privire la actiunile „alarmante“ ale Rusiei si Chinei in zona si le-a trasnmis ca ar fi mai bine sa coopereze cu Statele Unite.

- Mai multe regiuni din China sunt afectate de zapada abundenta care a determinat anularea a numeroase curse feroviare si aeriene si inchiderea mai multor autostrazi, informeaza Xinhua. In provincia Hubei din centrul Chinei au fost inchise sectiuni de pe mai ...

- Mai multe regiuni din China erau afectate de zapada abundenta sambata, ce a determinat anularea a numeroase curse feroviare si aeriene si inchiderea mai multor autostrazi, informeaza Xinhua. In provincia Hubei din centrul Chinei au fost inchise sectiuni de pe mai mult de 30 de autostrazi…

- Pentru a rezolva problema smogului din China, cercetatorii au testat linga orasul Xian un nou turn care absoarbe praful nociv. Acesta a reusit sa reduca poluarea aerului cu 15%. Poluarea aerului este probabil cea mai mare problema de mediu a Chinei. Smogul duce la dementa, Alzheimer sau chiar moarte,…

- Cancerul de prostata este cel mai frecvent tip de cancer la barbati. Simptomele acestei afectiuni grave sunt de multe ori comune cu patologia aparatului urinar inferior. Dr. Cristian Surcel, medic chirurg urolog explica in ce fel se pune diagnosticul corect de cancer de prostata, care este nivelul normal…

- India a testat, joi, o racheta balistica cu raza lunga de actiune capabila sa transporte arme nucleare, iar expertii sustin ca racheta ar avea capacitatea de a lovi aproape intregul teritoriu al Chinei, relateaza The New York Times.

- Statele Unite se confrunta cu amenintari in "crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritate", a declarat vineri ministrul american al Apararii, care a prezentat noua sa "strategie de aparare nationala", scrie AFP.

- De a lungul mai multor episoade, am redat, cu vadita tristete, tot ceea ce inaintasii nostri au incercat sa realizeze aici, atat in porturile de la mare, cat si in cele fluviale, constienti fiind de potentialul marinei. Din pacate, nu numai ca nu am stiut sa ne pretuim mostenirea, dar la ora actuala…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Regimul nord-coreean a anuntat, marti, ca nu va discuta despre programul sau nuclear cu autoritatile sud-coreene, intrucat acesta vizeaza numai Statele Unite, nu "fratii" de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters. La capatul a 11 ore de discutii inter-coreene, Coreea de Nord s-a angajat…

- In timpul unui discurs desfașurat joi, 4 ianuarie 2018 in fața unui numar de peste 7.000 de militari, președintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sale sa fie pregatita pentru razboi in orice moment și sa nu se teama de moarte.

- China intentioneaza sa construiasca un parc tehnologic de 13,8 miliarde de yuani (2,1 miliarde de dolari) dedicat dezvoltarii inteligentei artificiale, scrie CNBC, citand agentia de stiri chineza Xinhua. Campusul va fi ridicat in decurs de cinci ani si se va situa in districtul Mentougou din vestul…

- Vorbind la un eveniment militar din provincia nordica Hebei, cu o caciula neagra de blana pe cap, cu manuși de piele și imbracat intr-o haina groasa de camuflaj, Xi Jinping s-a adresat unui numar 7.000 de militari. Armata „trebuie sa creeze o elita și o forța care sa fie pregatita mereu pentru lupta…

- Spre deosebire de predecesorii sai recenti din fruntea Chinei, Xi Jinping a acaparat orice titlu pus in joc si si-a imortalizat propria ideologie in constitutia partidului. Trump are un concurent, cu alte cuvinte. Pentru prima data de la Mao Zedong, China are un cult viu al personalitatii. Relatiile…

- In discursul sau din octombrie 2017, in cadrul celui de-al 19-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, președintele Xi Jinping a declarat negru pe alb ca țara sa are nevoie de o armata pregatita oricand sa lupte și sa caștige razboaie, subliniind faptul ca latura militara va capata un rol proeminent…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, intenționeaza sa efectueze o vizita oficiala in China peste o saptamina, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Potrivit purtatorului de cuvint oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lu Kang, vizita este programata pentru 8-10 ianuarie. Este…