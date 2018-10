Jack Ma, fondatorul Alibaba Group, a redevenit cel mai bogat om de afaceri din China

Stiri pe aceeasi tema

- Jack Ma, fondatorul Alibaba Group Holding Ltd, cel mai mare retailer online de pe piata chineza, si-a recastigat titlul de cel mai bogat antreprenor din China, potrivit clasamentului publicat joi de publicatia Hurun, in special datorita valorii mai ridicate a companiei sale de plati Ant Financial, informeaza…

- Jack Ma, in varsta de 54 de ani, a anuntat recent ca in septembrie 2019 va demisiona din functia de presedinte al Alibaba Group. Compania are peste 66.000 de angajati cu norma intreaga si o capitalizare bursiera de aproximativ 420 miliarde de dolari. Afacere profitabila de doua decenii Averea lui…

- China intentioneaza sa impuna noi taxe vamale cuprinse intre 5% si 25% la bunuri importate din SUA, in valoare de aproximativ 60 de miliarde de euro, a anuntat vineri Ministerul Comertului de la Beijing, transmit Financial Times, Reuters si Bloomberg. Perioada de implementare a noilor tarife…

