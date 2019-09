Stiri pe aceeasi tema

- Saudi Aramco este pregatita pentru Oferta Publica Initiala (IPO), dar momentul tranzactiei va fi decis de actionarul sau unic, Guvernul Arabiei Saudite, a afirmat Khalid al-Dabbagh, vicepresedinte responsabil de finante, strategie si dezvoltare. "Vom anunţa IPO în funcţie de percepţia…

- Broadcom este cel mai mare dezvoltator si furnizor de circuite integrate pentru dispozitive de comunicatii prin cablu, cum ar fi modemuri si decodoare utilizate in televiziune. La randul sau, Symantec este unul dintre liderii globali in securitate cibernetica.Dupa anuntarea informatiei,…

- Într-o tara în care firmele mici reprezinta 60% din cresterea economica si angajeaza 80% din forta de munca, o banca care le acorda credite rapid este o adevarata binecuvântare. 16 milioane de companii mici au beneficiat deja de credite de la aceasta institutie financiara. …

- Compania, condusa de Mark Zuckerberg, a castigat in perioada ianuarie-iunie 2019, 5,045 miliarde dolari, cu 50% mai putin fata de cele 10,093 miliarde dolari profit in perioada similara din 2018, dar, pe de alta parte, incasarile au crescut cu 26,85%, pana la 31,963 miliarde dolari, iar numarului…

- Pierderile s-au produs in pofida faptului ca veniturile companiei lui Elon Musk au crescut in primul semestru la 10,891 miliarde dolari, cu 47% peste cele din perioada ianuarie-iunie 2018.Insa veniturile din trimestrul al doilea, de 6,349 miliarde dolari, au fost sub cele asteptate de piata,…

- Facebook continua sa inregistreze cresteri ale veniturilor si numarului de utilizatori, in pofida faptului ca a primit doua sanctiuni de mai multe milioane de dolari in aceeasi zi si ca are deschise o serie de investigatii de catre reglementatori, a anuntat compania, citata de agentia EFE. Compania,…

- Caderea a avut loc dupa anuntul plecarii unui apropriat al lui Steve Jobs din companie. Plecarea lui Jony Ive de la Apple a provocat o cadere de 9 miliarde de dolari a actiunilor, bursa reactionand imediat ce fostul colaborator apropiat al lui Steve Jobs, legendarul fondator al companiei, si-a anuntat…

- Grupul chinez Alibaba a depus cerere, in mod confidential, pentru listarea la bursa din Hong Kong, prin intermediul careia ar putea atrage pana la 20 de miliarde de dolari, cel mai devreme in trimestrul al treilea al acestui an, a declarat o sursa apropiata situatiei, transmite Reuters, conform news.ro.Un…