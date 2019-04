Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May i-a trimis, vineri, o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care ii cere o amanare a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana pana pe 30 iunie, informeaza Reuters. "Marea Britanie propune ca aceasta perioada sa se incheie pe 30 iunie 2019.(...)…

- Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anunțat luni ca urmeaza sa calatoareasca in China pentru o intalnire oficiala cu președintele chinez Xi Jinping, la finalul acestei saptamani, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Jacinda Ardern a transmis ca va calatori in China duminica.…

- Marea Britanie va oferi orice asistența necesara Noii Zeelande, in urma atacurilor armate care au avut loc vineri la doua moschei din orașul Chirstchurch, a declarat duminica premierul britanic Theresa May, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax Theresa May a purtat duminica…

- Raiffeisen Bank International (RBI) trebuie sa-si reevalueze operatiunile din Romania, dupa ce Guvernul a impus in decembrie o noua taxa pe banci, a afirmat miercuri directorul general al grupului bancar austriac, Johann Strobl, transmite Reuters, preluata de...

- Partidul Laburist va propune sau va sustine convocarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat miercuri seara formatiunea de opozitie. "Suntem dezamagiti ca Guvernul a respins proiectul alternativ Brexit propus de Partidul Laburist", a declarat…

- Liderul britanic Theresa May ar trebui sa aprobe o uniune vamala permanenta cu blocul comunitar- așa cum a propus Partidul Laburist din opoziție - pentru a intrerupe impasul in care se afla acordul Brexit, a declarat negociatorul UE, Michel Barnier, relateaza Reuters.Barnier a declarat intr-o…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca in prima luna de mandat la Președinția Consiliului UE, Romania a condus aproximativ 70 de trialoguri in Palamentul European și a reușit sa obțina consens pentru 24 de dosare de pe agenda europeana, in domenii precum transporturi și finanțe.Dancila:…

- Partidul Democratic Unionist (DUP) din Irlanda de Nord, care sustine in parlamentul de la Londra guvernul premierului britanic Theresa May, a afirmat vineri ca doreste sa ajunga la un consens privind un acord functionabil pentru Uniunea Europeana si Regatul Unit si considera ca exista cai de a evita…