J Balvin a lansat ”Reggaeton” – VIDEO

- Noua piesa The Motans iți aduce un ”Maraton” de emoții. „Maraton este o piesa care s-a nascut treptat, a crescut de la o stare la alta, de la o emoție la alta. Totul a pornit de la o idee simpla, care m-a inspirat și pe care am dezvoltat-o impreuna cu prietenul și producatorul Vlad Lucan”, a explicat…

- S-a intamplat! Ariana Grande a vorbit deschis despre fostele ei relații și nu o putea face mai bine, decat prin intermediul unei melodii noi, dedicata acestora. Cantareața s-a desparțit de fostul iubit și logodnic, Pete Devison in urma cu cateva saptamani, asta dupa ce in septembrie, fostul și marea…

- “Baby” este cel de-al șaselea single lansat de pe albumul de studio “What is Love?” al trupei Clean Bandit, care va fi lansat pe 30 noiembrie. Piesa este o colaborare cu artista galeza Marina (cunoscuta din proiectul Marina and the Diamonds) și omul care a inebunit o lume cu “Despacito”, Luis Fonsi.…

- ”Bohemian Rhapsody”este in cinematografe și toata lumea pare ca incearca sa profite de lansarea filmului care spune lucruri mai puțin cunoscute despre Queen. „Killer Queen”, in varianta 5 Seconds Of Summer, reprezinta cel de-al doilea cover lansat cu ocazia premierei filmului ”Bohemian Rhapsody”. Piesa,…

- JUNO & SHIFT au lansat clipul piesei “Dumbada”, un material filmat intr-un club din Barcelona și pe strazile din București. Piesa este destinata distracției “cu un pic de taboo”, dupa cum spune JUNO. “ « Dumbada » e un banger de club. Sincer, ideea asta de « Dumbada » era deja in instrumental, dinainte…

- Calum Scott anunța lansarea unei ediții speciale a albumului sau de debut, „Only Human”, la finalul lunii noiembrie. Pentru ca o asemenea veste merita o introducere pe masura, Calum Scott vine și cu un nou single – „No Matter What”. Single-ul ”No Matter What” se numara printre cele mai emoționante și…

- Alan Walker este producatorul care vine cu noutatea acestui weekend, o colaborare cu Sophia Somajo pentru cel mai nou release al sau, un feel-good track intitulat „Diamond Hearts„. Aparent, scena este adevarata casa a lui Alan Walker. E locul in care uita de tot ceea ce se intampla in jurul sau, un…

- Celebrul tenor italian de opera si pop-opera Andrea Bocelli a lansat primul duet cu videoclip alaturi de fiul sau, Matteo Bocelli. Piesa se numește „Fall On Me” și este inclusa in noul album al artistului, „Si”, ce urmeaza sa fie lansat.