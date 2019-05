Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in prima vineri dupa Pasti, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Izvorul Tamaduirii. Este un praznic inchinat Maicii Domnului, menit sa arate rolul Fecioarei Maria in lucrarea mantuirii oamenilor. Numele de Izvorul Tamaduirii aminteste de o serie de minuni savarsite la un izvor aflat in apropierea...

- Buna Vestire, cea mai veche sarbatoare dedicata Maicii Domnului, este celebrata in fiecare an pe data de 25 martie, in Postul Paștelui. Iata ce tradiții și obiceiuri sunt legate de aceasa zi. Buna Vestire mai este cunoscuta in popor și ca Blagostevenia sau Ziua Cucului. Pentru ca suntem in Postul Paștelui,…

- Un anunț care vine din partea reprezentanților Bisericii Ortodoxe din Romania a bulversat intreaga populație a țarii. Este vorba despre: “Nu purtați bocanci cu cruce in talpa”. Explicația a venit și ea imediat și odata cu aceasta mulți au vazut logica, insa alții cred ca este vorba doar despre o superstiție.…