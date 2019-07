Stiri pe aceeasi tema

- In Romania ajung mari cantitati de peste despre a carui provenienta stim foarte putine lucruri, in conditiile in care, la un consum de 120.000 de tone, 80% provine din import si nu neaparat din importul cel mai fericit sau din sursele cele mai sigure, sustine Adrian Izvoranu, directorul Casei Romane…

- Ministrul Daea ar vrea sa direcționeze 93 de milioane de lei spre un ajutor de stat acordat firmelor din domeniul in care are afaceri fiica sa, noteaza AgroIntel.ro. Banii ar urma sa ajunga la Casa de Comerț Agroalimentar "Unirea" - proiect inventat impreuna cu Liviu Dragnea - care apoi sa mearga…

- In Romania a fost aplicata recent abia prima amenda pentru incalcarea prevederilor GDPR, spre deosebire de Bulgaria unde au fost semnalate 13 amenzi, arata un studiu efectuat de Deloitte Legal.

- 80 la suta din productie pleaca la export in Austria, Germania sau Elvetia. In Romania se vand mai bine galbiorii. Intreaga afacere face cam 4 milioane de euro pe an. Doar 25% din ciuperci sunt vandute proaspete. Restul, uscate sau congelate. Strainii platesc 12 euro pentru un kilogram de…

- Saptamanal, in medie doi adolescenti cu varste intre 12 si 13 ani, fete si baieti, ajung in coma alcoolica la Centrul National Antitoxic Pediatric din cadrul Spitalului de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucuresti. Ingrijorator este faptul ca sunt multe fete care ajung la spital in…

- Consumul de dulciuri și de fructe in a doua parte a zilei nu conduce doar la diabet, ci și la o boala foarte grava: osteoporoza. Glucoza din zahar produce acizi, iar aceștia ataca și elimina claciul din oase. Astfel apare osteoporoza, un fenomen natural care presupune pierderea din volumul osos. „Orice…

- Cei mai mulți dintre noi ne incepem ziua cu o cafea, ale carei beneficii sunt arhicunoscute. Pe termen lung insa, consumata in cantitați foarte mari, cafeaua poate da dependența, susțin medicii. Chiar daca nu exista o statistica la nivel național privind numarul persoanelor afectate de consumul excesiv…