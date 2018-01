Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate din Politia Romana au efectuat un numar de 47 de perchezitii domiciliare…

- Antifrauda descins intr-un bar chiar de ziua patronului si l-au amendat pe acesta cu 20.000 lei pentru ca nu avea acte pentru doua sticle in valoare de 147 lei @ Pentru a-l prinde pe „marele evazionist”, inspectorii ANAF au procedat ca in filme: au pretins ca sunt clienti, au cerut un meniu dupa care…

- Circulatia pe drumurile din judetele Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramureș și Salaj se desfasoara, vineri dimineata, in conditii de iarna, dupa ce in cursul noptii au cazut cantitati consistente de zapada.

- Alba, femela urangutan, este unica in lume. Fundația care se ingrijește de ea o va trimite pe o insula artificiala, creata special pentru nevoile ei, unde aceasta sa fie in siguranța in fața vanatorilor. In plus, condițiile din noua ei locuința vor asigura ca starea ei de sanatate nu o face mai vulnerabila…

- Reamintim ca, in vara anului trecut, un tanar a murit dupa ce cațiva teribiliști au facut drifturi cu mașinile și iata ca nici nu s-au așternut bine primii fulgi de zapada peste Targu Jiu, ca tinerii au gasit ocazia perfecta sa iși tureze din nou motoarele. Zeci de amatori de distracție…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, solicita administrației municipale sa renunțe la hotararea de Consiliu Local prin care au crescut tarifele pentru parcari. Acuza primarul și executivul de obtuzitate și de taxarea bistrițenilor pentru „niște linii desenate pe asfalt”, care se vor a fi parcari.

- Inspectorii ITM Alba au aplicat o singura amenda in cuantum de 5.000 de lei si 12 avertismente, in urma verificarilor in teren de saptamana trecuta. Nu au fost depistate cazuri de munca „la negru”. In perioada 8-12 ianuarie in domeniul relatiilor de munca au fost controlati 48 de agenti economici, cu…

- Dupa recentul incident cu site-ul Antena 3 care a fost infectat cu un script prin intermediul caruia vizitatorii minau criptomonede fara voia sau cunostinta lor, au iesit la iveala informatii potrivit carora sunt sute de site-uri romanesti care fac acest lucru. Dintre site-urile cu filme si seriale,…

- Peste 200 de parinti ai copiilor din comuna Tiha Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud, au protestat, duminica, in Muresenii Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud, unde vineri seara un tanar de 16 ani, a lovit trei grupuri de copii care iesisera la colindat, scrie Mediafax. Oamenii s-au adunat duminica in…

- Gaurile negre reprezinta un adavarat pericol pentru dezvoltarea si evolutia viatii in Univers. Radiatia emisa in perioada in care acestea “inghiteau” materia din apropiere distruge eventuala atmosfera si viata de pe planetele situate prea aproape. Ca rezultat, eventualele forme de viata dintr-o raza…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).

- A inceput bine anul, dar unii nu s-au debarasat de vechile si proastele obiceiuri. Produse etichetate necorespunzator, tinute in mizerie. Asta au gasit comisarii de la Protectia Consumatorului la o autoservire dintr-un centru comercial aflat la iesirea din Constanta. Echipa de control a luat, pe loc,…

- O teava de gaze a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii, informeaza…

- Inspectorii din cadrul DSVSA Bistrița-Nasaud au ieșit in teren pentru a vedea care e situația privind porcii infestați cu trichineloza in perioada sarbatorilor. Din fericire, cifrele nu sunt foarte mari.

- Meteorologii au prelungit avertizarile de cod galben de vant puternic pentru judetele Sibiu, Bistrita-Nasaud, Maramures si Prahova, si respectiv de ceata pentru judetul Vrancea. Astfel, codul galben de vant puternic pentru zona de munte a judetului Prahova ramane valabil pana la ora 17.00, in acest…

- Consiliul Judetean Dambovita anunta ca pe traseul DJ 714A Moroeni – Cabana Caprioara – Valea Rateiului, podul de la kilometrul 7+600, peste paraul Ratei, a fost avariat grav, accesul pe acest pod fiind interzis.

- Arme, mii de țigarete de contrabanda, articole pirotehnice și peste 400.000 de lei au fost ridicați de polițiștii din Bistrița-Nasaud in urma a 8 percheziții efectuate la locuințele unor persoane din Zagra. Sunt banuite ca nu au respectat regimul armelor și munițiilor, ca au facut braconaj cinegetic…

- Peste 300 de tone de produse de origine animala au fost confiscate de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș deoarece reprezentau un mare pericol pentru sanatatea publica. De asemenea, specialiștii au constat ca din circa 90 de unitați verificate, aproape…

- Lectia numarul unu pe care PSD a invatat-o in politica a fost diversiunea. Din decembrie 1989 si pana astazi membrii acestei formatiuni politice au excelat in a crea realitati paralele, inclusiv conceptul statului paralel pe care il vantura astazi.

- Inspectorii antifrauda au identificat o rețea de 25 de firme din domeniul medical care a cauzat un prejudiciu de peste 101 milioane lei bugetului statului prin diminuarea artificiala a bazei impozabile și sustragerea de la plata impozitului pe profit și a TVA aferente comercializarii de bunuri și servicii…

- Judecatorii și procurorii din județele Cluj, Salaj, Maramureș, Bistrița-Nasaud vor ieși astazi la pranz in fața tribunalelor, imbracați in robe. Ei vor protesta astfel fața de modificarile propuse la Codul penal și la Codul de procedura penala care ar urma sa fie discutate in Parlament.

- Politistii recomanda soferilor atentie maxima pe A3 Bucuresti - Ploiesti, unde exista pericol de acvaplanare. Traficul rutier este ingreunat din cauza ploii. Potrivit Centrului Infotrafic, pe A3 Bucuresti - Ploiesti, traficul rutier este ingreunat din cauza ploii. In zona kilometrului…

- Niciun depozit al Arhivelor Naționale a Romaniei, adica locurile unde sunt depuse manuscrise vechi, scrise pe pergamente ruginii, roase de vreme, pana la documente actuale, dar foarte utile, nu a fost dotat cu sistem de stingere automata a incendiilor, iar sistemele de alarmare antiincendiu și antiefracție…

- Un studiu aparut in Journal of Environmental Health a scos la iveala faptul ca lamaia poate fi o sursa de contaminare cu bacterii. Cercetatorii au colectat felii de lamaie de la 21 de restaurante diferite, din mai multe vizite consecutive. Rezultatul este unul inspaimantator: peste 70- dintre ele contineau…

- Camera Comunelor a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, în contextul în care mai multi deputati conservatori au votat împotriva Guvernului Theresa May, noteaza Mediafax.

- Reprezentantii ITM si Antifrauda impreuna cu inspectorii CJPC au depistat mai multe nereguli la o patiserie clandestina din Piata Grivitei. Inspectorii au descoperit produse alimentare pastrate in conditii improprii si produse expirate.Patiseria nu are un punct de lucru declarat. Inspectorii au sanctionat…

- Peste 300 de elevi din Romania si Republica Moldova se vor intrece, la finele acestei saptamani, in cadrul celei de-a XII-a editii a Concursului National de Matematica “Teodor Topan”, concurs inscris in Calendarul Activitatilor Educative Nationale 2017. In competitia ce va avea loc in perioada 15-16…

- Doar cinci la suta din ascensoarele din blocurile vechi din Chișinau nu prezinta pericol pentru oameni. Restul au termenul de exploatare depasit. Unele au și peste 40 de ani, iar din cauza uzurii ies din funcțiune frecvent.

- Programul național de protecție sociala „Bani de liceu” se acorda anual tuturor elevilor care au nevoie de sprijin pe durata anilor de liceu. Luna trecuta, peste o suta de elevi din Bistrița-Nasaud au pierdut acest ajutor din cauza absențelor.

- O intreprindere individuala din comuna Almașu Mare a fost amendata de inspectorii ITM Alba, dupa ce a fost descoperita ca a primit in activitate o persoana muncind fara forme legale de angajare. Saptamana trecuta, au fost aplicate amenzi in valoare totala de 37.000 de lei și 21 de avertismente, pentru…

- "Aceste imobile necesita reabilitare urgenta intrucat se afla in stare avansata de degradare si pun in pericol siguranta cetatenilor. Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc si Compania Municipala Consolidari S.A colaboreaza pentru ca acestea sa fie reabilitate intr-un timp…

- Mizerie de nedescris și gândaci printre alimente. Asta au gasit inspectorii ANPC Cosntața în urma unui contrl la o patiserie din orașul aflat la malul marii. Unitatea a fost închisa temporar, iar societatea a fost amendata.

- Nu mai puțin de 102.011 elevi care erau inscrisi in scoli in anul trecut nu au fost regasiti in anul școlar 2017-2018: 13.471 dintre ei au abandonat sistemul de educatie, peste 8.000 s-au retras, iar aproximativ 21.500 nu s-au mai prezentat la ore, potrivit datelor prezentate de ministrul educatiei,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica o noua avertizare de Cod galben de ninsoare insoțita de vant valabila in zonele de munte ale județelor Bistrita-Nasaud si Maramures, soferii care au circulat pe soselele din judet au ignorat-o. Iar urmarile s-au vazut. Pe DN 18 Baia Mare – Sighetu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au reușit sa izoleze Romania pe plan extern și sa puna in pericol Parteneriatul strategic cu Statele Unite, afirma europarlamentarul Monica Macovei, intr-o declarație de presa transmisa marți AGERPRES. "Lupta…

- „Inspectorii antifrauda au identificat un grup constituit din 46 de societati care, in perioada 2012–2015, au efectuat o serie de tranzactii avand la baza operatiuni fictive cu produse (cerealiere, alimentare, piese auto, materiale de constructii) si servicii, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor…

- Zilele trecute a fost aprobata finanțarea unui proiect revoluționar, care va transforma Becleanul in cea mai „verde” localitate din Bistrița-Nasaud. Primaria Beclean a primit o finanțare de 5 milioane de euro.

- Ar trebui sa fie imposibil, dar altcineva iți poate accesa corespondența de pe WhatsApp. Cel mai bine ar fi sa inveți cum știi daca cineva iți citește mesajele pe WhatsApp și, in secunda urmatoare, sa remediezi problema

- Polițiștii rutieri, impreuna cu reprezentanții Registrului Auto Roman vor desfașura joi, 23 noiembrie, o acțiune de control in trafic avand ca scop reducerea cauzelor generatoare de accidente rutiere cu consecințe grave produse pe fondul defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor. Acțiunea vizeaza reducerea…

- Circulatia auto pe drumul national 2 C Buzau - Slobozia a fost inchis din cauza unui TIR rasturnat. Autocamionul este incarcat cu azot. Din TIR au loc scurgeri de combustibil si exista riscul producerii unui incendiu.

- Potrivit unui comunicat al DIICOT, în acest caz a fost reținut un barbat din Bistrița-Nasaud, Sorin Șorobetea, acuzat de savârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și introducere în țara de droguri de mare risc. Anchetatorii susțin ca, în dimineața…

- Cresterea salariilor in sectorul public a dus la peste 10.000 de noi angajari in acest an, cele mai multe fiind in cadrul administratiei locale, circa 7500. O analiza realizata de Hotnews scoate insa la iveala un pericol mai mult sau mai putin ascuns, derivat din aceste angajari masive in sistem.Citeste…

- Criteriile de adoptare a euro referitoare la deficitul bugetar, inflație și dobanzi pe termen lung sunt in pericol. Romania trebuie sa indeplineasca un total de cinci condiții pentru a adopta moneda unica europeana.

- Inspectorii de munca din Alba au aplicat, saptamana trecuta, 39 de avertismente la agenți ecoomici, pentru nereguli constatate in domeniul relațiilor de munca și sanatatii si securitatii in munca. In perioada 6 – 11 noiembrie, in domeniul relatiilor de munca au fost controlati 45 de agenti economici…

- Soferul unui autocar al MAI a fost filmat cand mergea pe contrasens, pe linia de tramvai si a evitat la limita un impact frontal cu un alt tramvai care venea din sens invers. Putin a lipsit ca manevrele angajatului Ministerului Afacerilor Interne sa se transforme intr-o tragedie. Ce s-ar fi putut intampla…

- Trei fosti sefi ai Politiei din Bistrita-Nasaud, arestati in 2014 intr-un dosar de corputie si incercerati in arestul IPJ Cluj, au castigat procesele intentate pentru conditiile inumane in care au fost tinuti in arest, scrie Mediafax. ”Am fost mancati de plosnitele care ieseu din pereti”, au spus ...

- In mai puțin de doua zile trebuie demontate placile de fibrociment montate pe grinda metalica transversala a porții de pe Calea Aradului. Decizia a fost luata luni, in ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența al județului Timiș. Practic, „estetizarea” de 50.000 de euro facuta de Primaria…

- Pe ce cai a dobandit averea seful Serviciului Rutier din IPJ Braila? Este intrebarea la care trebuie sa raspunda Bogdan Virgiliu Zotoi, in cazul caruia Agenția Naționala de Integritate a constatat existența nejustificata a unei sume importante, de aproape 136.000 de lei. Inspectorii ANI spun ca Bogdan…

- Romanii care au plecat in Spania reprezinta obiectul celui mai complex studiu realizat vreodata la nivelul Uniunii Europene. In cadrul cercetatrii va fi analizata diaspora romaneasca din Spania concentrata in doua enclave demografice, adica locuri unde romanii reprezinta mai mult de 10% din…