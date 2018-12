Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul spion lucra la ambasada Federatiei Ruse la Bratislava si este suspectat de a fi "condus activitati de spionaj impotriva Slovaciei si NATO", a spus Pellegrini dupa o reuniune a guvernului.Dupa ce aceste activitati au fost dezvaluite de serviciile de securitate slovace, diplomatul…

- Rusia incalca in mod clar Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) prin dezvoltarea unui nou tip de racheta, a anuntat marti seara Alianta Nord-Atlantica, potrivit agentiei Reuters, informeaza Mediafax."Aliatii au concluzionat ca Rusia a dezvoltat si a instalat un sistem de rachete, 9M729,…

- Rusia a deblocat parțial porturile ucrainene din marea de Azov, au anunțat marți autoritațile ucrainene, lasand sa se prevada o scadere a tensiunilor in aceasta zona sensibila aflata in centrul infruntarii intre Kiev și Moscova, potrivit Le Vif , citat de Rador.

- Igor Dodon a ținut un discurs in fața parlamentarilor ruși și s-a intalnit cu Veaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat, in prima parte a zilei. ”Am subliniat interesul comun in ce privește restabilirea relatiilor plenare de prietenie si parteneriat intre statele noastre pe toate dimensiunile,…

- Axa franco-germana continua sa dicteze politica externa a Uniunii Europene, iar mai nou Franta si Germania ar vrea sa reprezinte Europa in criza dintre Rusia si Ucraina privind Marea Azov. Potrivit ministrului german de externe, Heiko Maas, aflat in vizita la Madrid, Berlinul si Parisul ar putea juca…

- Alianta Nord-Atlantica si Rusia „vor actiona in mod respectabil”, in contextul in care efectueaza exercitii in aceeasi zona, in largul coastelor norvegiene, si-a exprimat marti speranta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press.

- Alianta Nord-Atlantica si Rusia ”vor actiona in mod respectabil”, in contextul in care efectueaza exercitii in aceeasi zona, in largul coastelor norvegiene, si-a exprimat marti speranta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press.

- Moscova dispune de mai multe variante tehnico-militare de raspuns la amenintarile care vin dinspre NATO, a declarat, joi, fostul reprezentant permanent al Rusiei pe langa Alianta Nord-Atlantica, adjunctul ministrului rus de externe, Aleksandr Grusko, in marginea Forumului Economic Euroasiatic, potrivit…