Adunarea Generala a ONU se va pronunta joi, ca in fiecare an dupa 1992, asupra unei rezolutii neconstrangatoare care indeamna SUA sa ridice embargoul lor impotriva Cubei, pe care Washingtonul intentioneaza sa o acuze de incalcari ale drepturilor omului, informeaza AFP. Rezolutia fusese aprobata anul trecut cu votul a 191 de tari, doar SUA si Israelul pronuntandu-se impotriva. In 2016, Washingtonul s-a abtinut pentru prima data in ultimii 25 de ani, dupa o apropiere istorica cu Havana operata de fostul presedinte democrat Barack Obama. Insa relatiile diplomatice intre SUA si Cuba s-au racit dupa…