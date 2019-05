Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala a acordat spații largi summit-ului de la Sibiu, unele publicații insistând asupra farmecului orașului din Transilvania. Euronews a extras ca punct important al summitului de la Sibiu anuntul lui Donald Tusk: pe 28 mai va fi un summit extraordinar…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca pune problema inca din prima luna de mandat ca Romania sa nu mai fie monitorizata prin MCV și sa adere la spațiul Schengen, afirmand insa ca guvernul PSD ”a stricat tot ce s-a construit in ani și ani de munca”.”Aceste lucruri le-am cerut și…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a participat joi, 2 mai 2019, la prima ediție a Forumului de afaceri la nivel inalt UE-SUA in domeniul energiei, care a avut loc la Bruxelles. La reuniune au participat lideri politici europeni și americani, precum Rick Perry, Secretarul Energiei al SUA, Gordon Sondland,…

- Intr-un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook a PSD se arata ca Romania a primit 125 de milioane de euro prin Fondul European de Garantare Agricola. Totul vine in contextul in care, pe plan politic, liderii PSD sunt intr-un razboi total cu oficialii de la Bruxelles.Citește și: SURSE…

- Calin Popescu Tariceanu l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis ca ar fi axat pe defaimarea și denigrarea Romaniei și a susținut ca a fost la Bruxelles unde ar fi fost felicitat pentru modul in care Bucureșitul exercita președinția Consiliului UE. „Toți parlamentarrii noștri vor merge la Bruxelles…

- Comitetul Regiunilor a lansat ediția 2019 a manifestarii “Open Day – Ziua porților deschise la instituțiile europene din Bruxelles” pentru participarea orașelor, provinciilor și regiunilor din Europa cu standuri de promovare și prezentare. Activitațile vor avea loc, ca in fiecare an, in sediul sau cladirea…

- ”Nu vreau sa fiu cinic, dar sa-mi dați voie sa-l citez pe Churchill, care spunea: Dupa razboi traim pe timpul evenimentelor mari si al oamenilor mici”, și-a inceput discursul Adrian Nastase. ”Cred ca suntem intr-o situație in care avem nevoie de lideri și ca Uniunea Europeana nu mai este cea pe care…

- Partidul Socialiștilor Europeni a lansat la Madrid Manifestul Politic intitulat "Un nou contract social pentru Europa"."Programul politic al stangii europene este despre oameni, bazandu-se pe valori precum echitatea, democrația și politici sociale. Ne dorim sa schimbam ce se intampla in Uniunea…