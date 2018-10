Ivica Dacic: Serbia nu va face niciun compromis privind Kosovo de dragul perspectivei europene

Stiri pe aceeasi tema

- Kosovo este pentru Serbia un asa-zis stat, indiferent cum se refera la el Washingtonul si ambasadorul SUA la Belgrad, a declarat marti presedintele sarb Aleksandar Vucic, comentand o declaratie a ambasadorului american Kyle Scott conform careia Kosovo este un stat suveran, relateaza agentia Tanjug,…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a afirmat ca se asteapta ca viitoarea rezolutie a Parlamentului European (PE) privind Serbia sa fie pozitiva si sa recunoasca angajarea Serbiei in negocierile de aderare la Uniunea Europeana si apartenenta la blocul comunitar, relateaza vineri agentia Tanjug preluata…

- Gasirea unei solutii politice la problema Kosovo-Metohija este o prioritate nationala pentru Serbia, a declarat ministrul de externe sarb Ivica Dacic, aflat la New York pentru sesiunea anuala a Adunarii Generale a ONU, transmite marti Tanjug. ''Prin apararea suveranitatii si a integritatii sale…

- Mai multi ministri de externe din UE s-au exprimat vineri impotriva unui schimb teritorial intre Serbia si fosta ei provincie separatista Kosovo, sugerat ca parte a unor eforturi indelungate de normalizare a relatiilor dintre cei doi fosti inamici, relateaza dpa si AFP. Uniunea Europeana…

- Declaratia de independenta a Kosovo a fost unilaterala, dar Kosovo nu poate lua o decizie in privinta demarcarii frontierei in acelasi mod, deoarece asa ceva este imposibil, a declarat viceprim-ministrul si ministru sarb de externe Ivica Dacic, citat luni de Tanjug."Nu vor fi pasi in aceasta…

