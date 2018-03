Stiri pe aceeasi tema

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a spus, joi seara, la emisiunea "Romania 9” difuzata de TVR 1, ca a fost "paralizat” de unele proiecte dedicate Centenarului pe care le-a gasit in minister, intre care s-au numarat o carte despre boli, spectacole de poezie patriotica si…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au promis ca vor pregati "o foaie de parcurs" privind reformarea Uniunii Europene, si care ar urma sa fi discutata la summitul UE din luna iunie, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Liderul de la Paris a declarat…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a vorbit joi seara, la TVR 1, la emisiunea „Romania 9”, despre motivul anularii unei mari parti a proiectelor de centenar, explicand ca este o greseala sa se considere ca incepe pe 1 decembrie si se termina pe 31 decembrie, strategia propusa…

- Muzeul Județean Argeș inaugureaza la Veneția o expoziție temporara intitulata „Memoria Marelui Razboi: Monumentele comemorative ale eroilor neamului in judetul Arges”. Expoziția este dedicata rememorarii participarii argeșenilor la Primul Razboi Mondial și va avea loc luni, 19 martie, in galeria Institutului…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea i-a adresat lui George Ivascu, Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, o serie de intrebari in legatura cu desfasurarea manifestarilor prilejuite de celebrarea „Anului Centenar” și disfuncționalitațile existente la nivelul Departamentului responsabil cu selectia si finantarea…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a afirmat joi ca la preluarea mandatului sau a constatat ca standul Romaniei pentru participarea ca tara invitata de onoare la Targul de Carte de la Leipzig nu era inca realizat. "Un alt lucru pe care am reusit sa-l deblochez…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, ii indeamna pe cei care participa la festivitatile prilejuite de Centenarul Marii Uniri sa tina un minut de tacere in memoria inaintasilor, dar si pentru a se gandi la felul in care pot contribui, azi, la unitatea tarii. Ivascu…

- Targul International de Carte de la Leipzig, unul dintre cele mai mari din lume, si-a deschis portile astazi, 15 martie 2018. In deschidere au vorbit, in fata unui numeros public interesat de ceea ce are Romania de oferit din punct de vedere cultural, secretarul de stat Alexandru Oprean, care a transmis…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a solicitat miercuri aprobarea unei misiuni a Corpului de Control al prim-ministrului pentru a verifica activitatea ministerului in ce priveste lucrarea Cumintenia Pamantului, dar si a unor institutii din subordine, aflate in situatii juridice…

- Gigel Stirbu spune ca a corespondat cu ministrul, ca l-a invitat in mai multe randuri la comisie, si ca ministrul a confirmat pentru marti.Gigel Stirbu si presedintele Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, deputatul Florin Roman, au programata marti si o conferinta…

- Ministerul Culturii și Identitații Naționale (MCIN) și Academia Romana au semnat astazi, 9 martie 2018, protocolul prin care se inființeaza Senatul Culturii, organism cu rol consultativ, prin intermediul caruia MCIN va beneficia de expertiza Academiei Romane in configurarea politicilor publice din domeniul…

- Academia Romana a semnat vineri un protocol de colaborare cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, documentul avand drept scop infiintarea Senatului Culturii, organism cu rol consultativ, prin intermediul caruia MCIN va beneficia de consiliere de specialitate din partea forului academic in configurarea…

- Ministrul Culturii si Indentitatii Nationale, George Ivascu, a avut, joi, o intalnire cu o delegatie a Universal Studios, in cadrul careia s-a exprimat dorinta de a crea impreuna un cadru guvernamental pentru a revigora industria romaneasca de film, prin aducerea in tara noastra a studiourilor de…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, George Ivașcu, a dispus marți revocarea secretarului de stat Paul Cotirleț, coordonator al departamentului care organizeaza Centenarul, pentru lipsa unui concept unitar și a unor obiective coerente.

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a decis reorganizarea Departamentului Identitate Nationala, cu atributii in organizarea Centenarului Marii Uniri, in vederea cresterii eficientei, expertizei si profesionalizarii activitatii acestuia si revocarea din functie a secretarului…

- Ministrul culturii, George Ivașcu, a avut, miercuri, o intalnire cu o delegație a Google prezenta in Romania. Pe agenda discuțiilor dintre cele doua parți s-a aflat propunerea de Directiva privind Dreptul de Autor in Piața Unica Digitala dar și intenția Google de a se alatura Ministerului Culturii și…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a omagiat luni, cu ocazia implinirii a 142 de ani de la nastere, personalitatea marelui sculptor Constantin Brancusi, subliniind ca "si prin acest om Romania a devenit cu adevarat mare". "Astazi, numele lui este pomenit cu respect…

- O delegatie a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale se va deplasa saptamana viitoare la Arad, impreuna cu sculptorul Florin Codre, autorul monumentului Marii Uniri, pentru a stabili impreuna cu autoritatile locale, amplasamentul definitiv al monumentului, informeaza prof univ dr Aurel Ardelean,…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, Gheorghe Falca, primarul Aradului si prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele Asociatiei pentru Ridicarea Monumentului Marii Uniri la...

- Primarul General, Gabriela Firea, impreuna cu primarul interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, au avut astazi o intalnire cu ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, la sediul Ministerului, unde au discutat despre dezvoltarea de programe si proiecte culturale comune Bucuresti-Chisinau.Primarul…

- Primaria Capitalei, prin DGASMB, este printre primele institutii publice din tara care ofera un sistem complet de servicii sociale de prevenire, protectie si recuperare a victimelor in domeniul violentei domestice, in colaborare cu organizatiile neguvernamentalePrimarul General, Gabriela Firea,…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Aripa de Nord-Vest a castelului, aflata in reabilitare de 10 ani, cu procese, infiltrații de apa și multe probleme la activ, se pare ca nu va fi deschisa pana in 2021. O expertiza a lucrarilor efectuate acolo de un deceniu poate sa duca chiar și la noi procese in instanța. Și atunci va trece…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a anuntat vineri ca s-a intalnit cu ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, precizand ca "relatia privilegiata" dintre cele doua tari va fi in continuare cultivata atat in plan bilateral, cat si in…

- Pachetul de legi ale justitiei si modificarea Codurilor penale s-au numarat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu presedintele Grupului Verzilor, Ska Keller, informeaza MJ. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, miercuri, ministrul Tudorel Toader si secretarul de stat…

- Presedintele turc, Recep Erdogan, s-a intalnit cu Papa Francisc. Este prima vizita a unui sef de stat turc la Vatican din ultimele aproape sase decenii. Pe agenda discutiilor s-au aflat situatia din Siria, lupta impotriva terorismului, islamofobia si statutul orasului Ierusalim.

- Lucian Romascanu a predat marti mandatul de ministru al Culturii lui George Ivascu, pe care l-a sfatuit sa reziste tentatiei de a se refugia in zona de confort - teatru -, sa aiba un psihic solid si spune ca il va sprijini in preluarea functiei.Ministerul Culturii si Identitatii Nationale…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Baia Mare, Sorina Pintea, este, oficial, noul ministru al Sanatatii. Aceasta a declarat ca sanatatea este o prioritate si ca isi doreste ca mentalitatile tuturor sa se schimbe. “Presedintele Zetea mi-a facut propunerea. (…) Sunt foarte multe de facut, sanatatea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita de stat la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 31 martie, transmite News.ro. Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Theresa May au semnat, joi, la o reuniune la Academia Militara Sandhurst, un nou tratat cu privire la controlul imigratiei la frontiera dintre Franta si Marea Britanie, informeaza AFP. Noul tratat vizeaza “consolidarea gestiunii comune a…

- Dialog absolut halucinant si totodata magistral, intre presedintele Iohannis si Ministrul Culturii buzoianul Lucian Romascanu, la o receptie de “Ziua Culturii”: Romascanu - “Ar fi ironic sa imi inchei mandatul tocmai de Ziua Culturii”. Iohannis: “Mai vedem”.

- Sunt negocieri pe ultima suta de metri, la Guvern! Cu mai putin de o ora inainte de sedinta cruciala din PSD, premierul Mihai Tudose are o intalnire de grad zero la Palatul Victoria. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, lider al organizatiei…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se va intalni cu președintele CEDO, Guido Raimondi, in data de 16 ianuarie, potrivit unui anunț publicat marți seara pe pagina de Facebook a ministrului. Discuțiilor vor viza hotararea pilot cu privire la condițiile din penitenciare și masurile care urmeaza sa…

- Președintele comisiei parlamentare speciale privind punerea in acord a legislației penale cu deciziile CCR, Florin Iordache, a declarat, marți, ca nimeni „nu s-a grabit sa depuna amendamente” la proiectele de modificare a Codului penal și Codului de procedura penala.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a indemnat joi pe omologul sau american Donald Trump sa revina ”fara intarziere” asupra deciziei sale de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, dupa ce ONU a condamnat aceasta masura intr-o rezolutie drept ”nula si neavenita”, relateaza AFP.…

- Nemultumiti ca nu si-au luat salariile la timp circa 100 de angajati ai societatii locale de transport in comun din Galati au protestat in fata Primariei Galati. Oamenii erau suparati ca, desi se apropie sarbatorile, nu se stie ce se intampla cu banii lor. Presedintele sindicatului a explicat de unde…