Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump povesteste, intr-un interviu publicat vineri, ca a vrut sa o numeasca pe fiica sa Ivanka, de 37 de ani, in fruntea Bancii Mondiale, intrucat "se pricepe foarte bine la cifre", relateaza AFP. "Este o adevarata diplomata", explica Trump intr-un interviu…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat joi pe presedintele comisiei pentru informatii a Camerei Reprezentantilor sa demisioneze din Congres, acuzandu-l ca a dezvaluit informatii clasificate, relateaza dpa si Reuters. Adam Schiff, reprezentant democrat din California, a fost unul…

- O serie de alegeri pasnice si de armistitii fac ca în Africa sa se simta un "vânt al sperantei", a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, sâmbata, la Addis Abeba, în ajunul unui summit al Uniunii Africane în capitala Etiopiei, relateaza AFP, citata…

- O serie de alegeri pasnice si de armistitii fac ca in Africa sa se simta un "vant al sperantei", a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, sambata, la Addis Abeba, in ajunul unui summit al Uniunii Africane in capitala Etiopiei, relateaza AFP. "Este un moment in care sufla un vant al sperantei…

- In discursului sau cu privire la Starea Uniunii de marti, presedintele SUA, Donald Trump, a facut diverse afirmatii false, inselatoare sau exagerate, potrivit sistemelor de verificare a informatiilor (Fact Check) din mass-media americana, relateaza miercuri EFE. Astfel, presedintele SUA…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui SUA Donald Trump, a decis amanarea participarii la audierile din Congres din cauza unor "amenintari" pe care i le atribuie liderului de la Casa Alba, potrivit mediafax.Citește și: Jens Stoltenberg, AVERTISMENT pentru Romania, la intalnirea cu Viorica…

- Presedintele american Donald Trump planuieste sa vina cu o noua propunere pentru democrati in discursul sau de sambata, intr-un efort de a pune capat perioadei de inchidere partiala a guvernului, conform unui oficial important al administratiei sale, scrie CNN.Trump a anuntat vineri pe Twitter:…

- Blocajul guvernamental din Statele Unite a ajuns la 26 de zile, iar numarul analistilor celor care avertizeaza in legatura cu un impact major asupra economiei este in crestere. De obicei, oprirea partiala a activitatilor Guvernului dureaza de la cateva zile la doua saptamani, dar lupta dintre…