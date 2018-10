Stiri pe aceeasi tema

- Numirea fiicei sale Ivanka in postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU "ar fi dinamita", a afirmat marti Donald Trump intrebat despre zvonurile care o vedeau in locul lui Nikki Haley, demisionara, relateaza AFP. Presedintele american a adaugat insa imediat ca suspiciunile de nepotism…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca ia in considerare numirea Dinei Powell in functia de ambasador al Statelor Unite la Natiunile Unite, in urma demisiei lui Nikki Haley, infirmand si zvonul conform caruia va oferi functia fiicei sale, Ivanka Trump, relateaza Reuters.

- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, a prezentat demisia sa presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane. Intr-o intalnire cu Nikki Haley desfasurata in Biroul Oval incepand cu ora locala…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, a demisionat marti, iar presedintele Donald Trump a acceptat demisia. Haley a demisionat în contextul în care în septembrie a dezvaluit ca are disensiuni cu Donald Trump.

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, a demisionat marti, iar presedintele Donald Trump a acceptat demisia, afirma surse politice de la Washington citate de agentiile Associated Press si Bloomberg.știre in curs de actualizare

- Nikki Haley, ambasadoarea americana la ONU, cu rang de ministru in cadrul administratiei Donald Trump, s-a alaturat joi unei manifestatii a opozantilor presedintelui venezuelean, Nicola Maduro, folosind chiar o portavoce pentru a cere plecarea lui, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Ne vom bate…

- Presedintele american Donald Trump va prezida miercuri, pentru prima data, o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, sedinta despre care ambasadoarea Statelor Unite la Natiunile Unite, Nikki Haley, a afirmat ca ar putea fi 'cea mai urmarita din istorie', transmite dpa. Nikki Haley a anuntat…

- Presedintele american Donald Trump isi va incepe cea de-a doua prezenta in cadrul Adunarii Generale a ONU de la New York prin participarea, luni, la o reuniune la nivel inalt pe problema drogurilor la nivel global, transmite dpa. Reuniunea se va concentra pe lupta internationala impotriva abuzului de…