Parteneriat transfrontalier pentru echilibrarea pieţei muncii

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş (CCIAT), împreună cu Agenția Regională pentru Dezvoltare Socio-Economică Banat, în calitate de partener coordonator, The post Parteneriat transfrontalier pentru echilibrarea pieţei muncii appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]