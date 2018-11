Stiri pe aceeasi tema

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, ar putea fi vinovata de incalcarea reglementarilor federale din SUA, daca se confirma ca a folosit un cont privat de e-mail pentru coordonarea unor activitati guvernamentale, scrie luni ziarul Washington Post, citat de Reuters. Potrivit…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, i-a spus presedintelui Donald Trump ca este in desfasurare o investigatie privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, editorialist la publicatia The Washington Post, iar raspunsurile vor veni curand, transmite dpa, care citeaza o postare…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca ia in considerare numirea Dinei Powell in funcția de ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite, in urma demisiei lui Nikki Haley, infirmand și zvonul conform caruia va oferi funcția fiicei sale, Ivanka Trump, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Donald…

- Bogdan Aurescu, consilier prezidential pentru Politica Externa, a declarat luni ca Statele Unite au nevoie de o prezenta puternica in Europa de Est, adaugand ca scopul fundamental este reducerea decalajului economic dintre membrii UE vestici si estici, informeaza agentia The Associated Press.

- Cotidianul The New York Times a publicat miercuri o scrisoare anonima trimisa de un oficial de rang inalt al Administratiei Donald Trump, in care acesta vorbeste despre „rezistenta tacuta” din interiorul Administratiei si despre modul imprevizibil de conducere al presedintelui american.

- Aceasta dezbatere privind procesul de revizuire a pedepselor reuneste aproximativ 15 persoane, printre care si ginerele presedintelui Trump, Jared Kushner, a precizat executivul intr-un comunicat. Kim Kardashian a mai fost la Casa Alba in luna mai pentru a se intalni cu presedintele Donald…

- Un sondaj publicat vineri arata ca 60% dintre americani dezaproba actiunile presedintelui Donald Trump si ca aproape jumatate dintre ei sustin ideea destituirii acestuia, relateaza AFP. Potrivit sondajului Washington Post-ABC News, numai 36% dintre americani aproba prestatia lui Donald…

- Donald Trump l-a atacat din nou vineri pe ministrul justitiei, la o zi dupa o disputa verbala intre cei doi, Jeff Sessions raspunzand criticilor recurente ale presedintelui american, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Intr-o salva de postari pe Twitter publicate vineri dimineata, liderul de…