Ivanka Trump ar fi folosit un cont privat de mail pentru corespondenta oficiala

Stiri pe aceeasi tema

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, ar putea fi vinovata de încalcarea reglementarilor federale din SUA, daca se confirma ca a folosit un cont privat de e-mail pentru coordonarea unor activitati guvernamentale, scrie luni ziarul Washington Post, citat

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, ar putea fi vinovata de incalcarea reglementarilor federale din SUA, daca se confirma ca a folosit un cont privat de e-mail pentru coordonarea unor activitati guvernamentale, scrie luni ziarul Washington Post, citat de Reuters.Vezi și: SONDAJ…

- Fiica presedintelui american Donald Trump, Ivanka, a folosit contul personal de e-mail pentru a trimite sute de emailuri privind probleme guvernamentale, informeaza „Washington Post“, citat de „The Guardian“.

- Ivanka Trump, fiica presedintelui SUA si consilier prezidential, a folosit anul trecut un cont privat de e-mail in activitati oficiale, trimitand sute de e-mailuri catre oficiali de la Casa Alba sau asistentii ei, relateaza cotidianul The Washington Post, potrivit The Associated Press.

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, ar putea fi vinovata de incalcarea reglementarilor federale din SUA, daca se confirma ca a folosit un cont privat de e-mail pentru coordonarea unor activitati guvernamentale, scrie luni ziarul Washington Post, citat de Reuters. Potrivit…

- Elisabeta Lipa, președintele Federației Romane de Canotaj , s-a rugat in tribuna oficiala, a țipat și a plans de bucurie in cursele de la Plovdiv, la care Romania a obținut doua medalii: aur și argint. (Detalii aici) Președintele Federației Romane de Canotaj a trait intens fiecare cursa la Mondialele…

- FBI transmite ca nu exista indicii ca un server privat de emailuri folosit de Hillary Clinton, in perioada cat a fost secretar de Stat al SUA, ar fi fost compromis de hackeri din China, contrazicand un mesaj postat anterior pe Twitter de presedintele american Donald Trump, informeaza postul CNB

- FBI transmite ca nu exista indicii ca un server privat de emailuri folosit de Hillary Clinton, in perioada cat a fost secretar de Stat al SUA, ar fi fost compromis de hackeri din China, contrazicand un mesaj postat anterior pe Twitter de președintele american Donald Trump, informeaza postul CNB,…