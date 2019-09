Ivanka Trump, apariţie neaşteptată în public. A captat atenţia tuturor Ivanka Trump a socat pe toata lumea prin vestimentatia sa, care de aceasta data a dat dovada de lipsa de inspiratie. Temperatura scazuta din sala unde a avut loc un eveniment pe teme religioase a ajutat la dezvaluirea unui aspect important privind tinuta aleasa de Ivanka si anume ca nu purta sutien.



Fiica liderului de la Casa Alba nu a parut insa deranjata de problemele vestimentare aparute si a continuat sa afiseze un zambet larg si sa pastreze o atitudine dezinvolta. Gafa sa a fost insa taxata imediat de internauti, obisnuiti cu aparitile sale elegante la astfel de evenimente oficiale. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

