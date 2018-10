Numirea fiicei sale Ivanka in postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU "ar fi dinamita", a afirmat marti Donald Trump intrebat despre zvonurile care o vedeau in locul lui Nikki Haley, demisionara, relateaza AFP.



Presedintele american a adaugat insa imediat ca suspiciunile de nepotism ar impiedica probabil o asemenea desemnare. Iar Ivanka Trump a exclus aceasta posibilitate intr-un mesaj pe Twitter sub forma de punere la punct.

It is an honor to serve in the White House alongside so many great colleagues and I know that the President will nominate a formidable…