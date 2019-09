Stiri pe aceeasi tema

- Zilele astea, mii de barbați și femei in toata firea, in frunte cu Donald Trump, indreapta atacuri personale, pline de ura spre o adolescenta de 16 ani. Ca are cozile prea impletite, ca a chiulit prea mult de la școala, ca e ignoranta, ipocrita, bolnava psihic. Ca nu arata suficient de prietenos, nu…

- Ivanka Trump, fiica și consilierul lui Donald Trump, a intors privirile, luni, la New York, la un summit pentru libertate religioasa, organizat in marja Adunarii Generale a ONU, purtand o fusta Prada și o camașa mulata.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca Iranul doreste o intalnire cu Statele Unite, alimentand astfel si mai mult speculatiile privind o posibila intrevedere tete-a-tete cu omologul Hassan Rouhani in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU ce va avea loc la New York spre sfarsitul acestei…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? Corespondenta din Washington, de la Octavian Andronic WILLIAM CLINTON l-A DECLARAT LUI ION ILIESCU: "SUCCESELE VOASTRE SUNT SI ALE NOASTRE!" Capitala Statelor Unite, Washington, a primit asta-noapte (azi dimineata - ora Bucurestiului)…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a evocat, joi, ideea organizarii unei reuniuni consacrata situatiei din Amazonia, luna viitoare, cu ocazia Adunarii Generale a organizatiei, anunța news.ro.Citește și: Traian Berbeceanu iese la rampa: ‘Ciudata tacerea DIICOT-ului’ "Situatia…

- Actualul favorit democrat in cursa pentru Casa Alba, Joe Biden, a promis joi, daca va fi ales in 2020, sa organizeze in Statele Unite un summit mondial asupra valorilor democratice, maltratate, in opinia sa, de Donald Trump, relateaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama a prezentat…

- Donald Trump susține ca nu o pregateste pe fiica sa Ivanka pentru viata politica. Trump le-a declarat ziaristilor in curtea Casei Albe ca "liderii straini o iubesc" pe Ivanka si ca prestatia ei la summitul G20 a fost "extraordinara" si ca fiica lui "s-a sacrificat foarte mult".Ivanka Trump,…

- Presedintele american Donald Trump a asigurat vineri ca nu o pregateste pe fiica sa Ivanka pentru ocuparea unei functii publice, dupa controversele create de rolul supradimensionat pe care l-a jucat aceasta la recentul summit G20 din Japonia, relateaza dpa.Trump le-a declarat ziaristilor…