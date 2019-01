Sindicatul Publitrans APT din cadrul Societatii de Transport Bucuresti (STB) va depune mai multe plangeri penale impotriva conducerii societatii, acuzand neplata zilelor libere.



"Avem foarte multe probleme si, din pacate, sunt foarte greu de rezolvat. Am aflat acum, dupa o perioada destul de lunga, ca ne-au fost furati banii de concedii... Practic, munca noastra a fost furata. Noi am lucrat in liberele noastre, zile libere care nu s-au platit, si asta inseamna undeva la 12.000 lei, 18.000 lei, 20.000 de lei, care au fost furati de la fiecare salariat, bani lucrati din zile libere.…