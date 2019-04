Stiri pe aceeasi tema

- PAOK Salonic a caștigat titlul de campioana a Greciei, dupa o pauza de 34 de ani, iar patronal Ivan Savvidis nu iși mai incape in piele de fericire. Controversatul afacerist a indemnat la calm și a dezvaluit ca are planuri mari cu echipa antrenata de Razvan Lucescu.

- Echipa PAOK Salonic sarbatoreste castigarea campionatului Greciei pentru prima data dupa 34 de ani, printr-un spectacol impresionant la stadionul din Salonic, in care au fost amintite momentele importante din istoria clubului, relateaza News.ro.Citește și: Analiza la cald! CTP a gasit VINOVATUL…

- PAOK Salonic este la primul titlu national dupa 34 de ani. PAOK a bifat 25 de victorii și 4 remize in acest sezon, mai avand nevoie de un singur punct cu Giannina, in ultima etapa, ca sa incheie invincibila campionatul, performanța bifata doar de Panathinaikos in istorie, in urma cu jumatate…

- PAOK Salonic joaca azi, de la ora 19:00, pe teren propriu cu Levadiakos. Romanul are nevoie de un singur punct pentru a-și adjudeca primul titlu din postura de antrenor. Reporterul GSP Eduard Apostol se afla in Salonic, de unde trimite cele mai noi informații despre formația lui Razvan Lucescu și atmosfera…

- Daca invinge maine, acasa, pe Levadiakos, și daca nu pierde week-end-ul viitor, in deplasarea cu Giannina, Razvan Lucescu va intra nu doar in istoria lui PAOK, ci și in legenda fotbalului grec. Va fi antrenorul cu cea mai mare performanța a campionatului elen. PAOK - Levadiakos, statistici AICI! PAOK Salonic -…

- PAOK Salonic, echipa lui Razvan Lucescu, va juca duminica, de la ora 19:00, contra celor de la Levdiakos, intr-un meci din etapa a 29-a din campionatul Greciei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO. PAOK Salonic mai are nevoie de un punct pentru a fi matematic campioana. Echipa lui Razvan Lucescu are 74…

- Panathinaikos și PAOK Salonic se intalnesc ACUM intr-un meci din etapa a 23-a din campionatul Greciei. Partida nu e televizata, dar poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. LIVE Panathinaikos - PAOK 0-1A marcat: Mauricio '2 Vezi meciul liveTEXT PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, defileaza…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu si cu Alin Tosca rezerva, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorulde 2-1, echipa PAS Giannina, intr-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Greciei.Echipa celor doi romani este neinvinsa in acest sezon, avand 17 victorii si o remiza.…