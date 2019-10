Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a invins-o pe Inter, scor 2-1, in a doua etapa a grupelor Ligii Campionilor. Dominata net in prima repriza, Barca a supravietuit si a intors meciul datorita lui Suarez, cu doua executii formidabile, si inspiratiei antrenorului Valverde. Conte s-a plans insa de un penalty refuzat. ...

- Barcelona a caștigat in deplasarea de la Getafe, scor 2-0. Cu o lista lunga de accidentați, printre care liderul Leo Messi, noul puști-minune Ansu Fati, francezii Dembele și Umtiti sau Jordi Alba, Valverde a obținut o victorie vitala intr-o deplasare dificila. Luis Suarez a deschis scorul in minutul…

- FC Barcelona a suferit sambata seara o infrangere surprinzatoare in deplasare, in etapa a 5-a din La Liga, in fata echipei Granada, 2-0 (1-0), rezultat in urma caruia gazdele au preluat sefia clasamentului. Ramon Azeez (2) si Alvaro Vadillo (66, penalty) au marcat pentru Granada, care momentan este…

- Barcelona, semifinalista anul trecut, debuteaza azi, la Dortmund, in noul sezon din UEFA Champions League. Borussia Dortmund - Barcelona va incepe la 22:00 și va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus Partida de pe Signal Iduna Park reprezinta…

- Presa franceza scrie, joi, ca PSG a fost nevoita sa decline ultima oferta facuta de FC Barcelona pentru transferul atacantului brazilian Neymar, potrivit news.roCatalanii au oferit suma de 130 de milioane de euro, pe jucatorul croat Ivan Rakitici transferat defintiv la Paris si pe francezul…

- Antoine Griezmann (28 de ani) si-a cucerit fanii pe Camp Nou cu „dubla” din Barcelona - Betis 5-2, sarbatorind ca LeBron James. „Cand lipsesc jucatori importanti, trebuie sa-mi asum responsabilitati”, a explicat francezul. Messi si Suarez in tribuna cu copiii, Dembele in universul lui, tot accidentat.…

- Frenkie De Jong, mijlocasul adus de la Ajax, singurul integralist blaugrana in amicalul cu Napoli (4-0), a primit elogii. "Valverde, nu te complica. Incepe cu Frenkie plus inca zece! Cifrele lui spun totul", scrie Marca. Barcelona chiar a reusit o mare afacere prin transferul lui Frenkie de Jong. Evolutia…

- Napoli și Barcelona se pregatesc pentru a doua intalnire in decurs de trei zile. In America, cele doua formații au programat doua amicale. Primul meci s-a incheiat cu victoria campioanei Spaniei, scor 2-1, iar toate cele trei goluri au fost inscrise de catalani, potrivit Mediafax.Busquets…