- Dinamo - Gaz Metan Medias s-a incheiat 1-1, in Liga 1 Betano, bucurestenii egaland pe final. Mihai Teja, antrenorul mediesenilor si omul care si-a lansat cariera ca secund al lui Mircea Rednic, a anuntat ca ar fi trebuit sa-si invinga mentorul.

- Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București, a declarat in cadrul conferinței de presa premergatoare duelului pe care „cainii” il vor susține astazi in campionat cu Gaz Metan Mediaș ca le va oferi prima joucatorilor din propriu buzunar ori de cate ori va simți nevoia. „Eu fac ce…

- Marius Sumudica (47 de ani) pare sa fi pus ”armele jos” in schimbul de replici cu Mircea Rednic, actualul antrenor al celor de la Dinamo. Fostul campion al Romaniei cu Astra Giurgiu i-a urat public mult succes prietenului sau in disputa cu Gaz Metan Medias, din Stefan cel Mare.

- Mircea Rednic a atins toate subiectele fierbinți de la Dinamo inaintea meciului de vineri seara cu Gaz Metan Mediaș, din etapa runda a 16-a a Ligii 1. Antrenorul a vorbit despre Dan Nistor, Dorin Rotariu, transferurile din ultima perioada, lista indezirabilor și primele pe care le acorda jucatorilor…

- Mircea Rednic are de unde alege daca vrea sa duca Dinamo in play-off. A primit atribuții de manager general, și-a facut transferurile, a adus cinci fotbaliști pe care i-a dorit. In plus, alte doua piese importante ale roș-albilor sunt apte de fotbal pentru proxima etapa, vineri, cu Gaz Metan Mediaș.…

- Meci tare duminica seara, intre FCSB și Astra, doua echipe care, in urma cu aproape trei ani, s-au confruntat pentru un titlu caștigat de ultima. Cu Denis Alibec sub bagheta antrenorului invingator, Marius Șumudica. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Și, dupa puțin timp, campionul Denis ajungea…

- Mircea Rednic, noul antrenor al lui Dinamo, l-a taxat pe Cosmin Contra pentru faptul ca l-a convocat pentru peciul cu Serbia, incheiat 0-0, pe Gabi Tamaș. ”Puriul” spune ca naționala are nevoie de tinerețe, in special in meciurile din Liga Națiunilor. “A venit Tamas la nationala, mai trebuie sa vina…

- Ivan Pesic este modelul croat de fotbalist disciplinat, omul potrivit la locul potrivit, așa cum s-a intamplat sambata seara, cand a intrat in ultimul sfert de ora și-a dat golul decisiv la ultima faza. Fotbalistul de 26 de ani a jucat un singur meci ca titular in acest sezon, in rest a prins doar finaluri…