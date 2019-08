Ivan Patzaichin si-a exprimat sambata seara, la vernisarea expozitiei de fotografie "Glorii ale sportului nautic din Ungaria", aprecierea fata de statul vecin pentru modul in care sustine sportul, afirmand ca in Romania acesta "nu a fost prioritar de la Revolutie".



"Intotdeauna am apreciat echipa ungara pentru ca a fost foarte bine organizata si sustinuta de statul maghiar. La noi, sportul nu a fost prioritar de la Revolutie incoace. E pacat, pentru ca si noi am avut scoli puternice, care au adus rezultate nu doar in caiac-canoe. Au fost scoli puternice in toate sporturile care s-au…