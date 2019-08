Stiri pe aceeasi tema

- Ivan Patzaichin si-a exprimat sambata seara, la vernisarea expozitiei de fotografie "Glorii ale sportului nautic din Ungaria", aprecierea fata de statul vecin pentru modul in care sustine sportul, afirmand ca in Romania acesta "nu a fost prioritar de la Revolutie". "Intotdeauna am apreciat…

- Muzeul Municipiului București invita publicul la debutul festivalului MUSEIROCUM 2019, asociat Festivalului Internațional George Enescu, eveniment care va fi marcat pe data de 31 august, ora 19.00, la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr. 151), printr-un spectacol intitulat „Gamelan – intre tradițional…

- Ziarul Unirea Volei Alba Blaj are șapte voleibaliste la Campionatul European, record pentru clubul din “Mica Roma”! Ioana Baciu și Ramona Rus, in lotul naționalei Romaniei, ce debuteaza azi, impotriva Olandei Volei Alba Blaj are șapte reprezentante la turneul final al Campionatului European, ce se va…

- Viața lui Alexandru Ivan, in varsta de șase ani și jumatate, din Timișoara, se imparte intre controale medicale și terapii menite sa-i țina sub control boala care i s-a cuibarit inca de la naștere in trupul plapand. Acum, Alex - care sufera de hidronefroza bilaterala de gr. II / IV, agenezie parțiala…

- Gazprom Schweiz AG, subsidiara elvețiana a gigantului rus de stat omonim, responsabila cu vanzarile de gaze naturale ale rușilor in Europa, a schimbat conducerea companiei de intermediere de exporturi de gaze pe care o deține integral in Romania, WIEE Romania SRL, unificand totodata managementul traderilor…

- Militarii unguri vin in Romania dupa scandalul interminabil din Valea Uzului. Decizia s-a luat in urma unei discuții la care au participat reprezentanți ai Ministerului Apararii și omologii lor din Ungaria, scrie Capital. Astfel, in urma discuției,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ROMANIA - GERMANIA 2019. La un moment dat, Ciobanu a fost intrebat ce lucru a adus cu el din Romania, scrie gsp.ro. "Esarfa bunicii. O port cu mine, sa imi poarte noroc. Bunica e cea care m-a crescut de mic, a murit acum 6 luni", a spus Ciobanu. Citeste si Adrian Rus, transfer oficial la MOL…

- Evenimentul se afla la a VI-a ediție și a fost organizat de Asociatia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul proiectului „Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor – Hajdu-Bihar counties” finanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare…