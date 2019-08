Stiri pe aceeasi tema

- Ivan Patzaichin i-a premiat, joi dupa-amiaza, pe castigatorii etapei din Tulcea ai concursului national Descopera Rowmania, competitie de vaslit in canotci 10+1 care-si va desemna castigatorii din acest an la sfarsitul lunii.

- Ziarul Unirea Duminica, 11 august, ”Descopera Rowmania” pe Mureș, la Alba Iulia: Ivan Patzaichin așteapta noi campioni la vaslit! PROGRAMUL competiției Organizatorii evenimentului Rowmania invita locuitorii din municipiul Alba Iulia, și nu numai, sa ia parte la programul și momentele pregatite de aceștia.…

- Ivan Patzaichin și Descopera Rowmania revin la Alba Iulia in cautare de campioni la vaslit, duminica, 11 august, incepand cu ora 09:30, in zona podului peste Mureș (cartierul Partoș, ieșirea spre Sebeș). „Indiferent de varsta, constitutie sportiva si experienta, ești binevenit in echipajul de 11 campioni…

- Nicolae Eșanu și Vladimir Grosu au fost selectați pentru funcția de judecator la Curtea Constituționala din partea Parlamentului. Anunțul a fost facut de deputatul PD, Sergiu Sirbu, pe pagina sa de Facebook.

- Anul acesta, pe 23 iulie, se implinesc 157 de ani de la unificarea celor doua structuri ale pompierilor, de dincoace si dincolo de Milcov, sub conducerea unui singur comandant, capitanul Dimitrie Petrov. Prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 179 din 23 decembrie 2013, publicat in Monitorul…

- Concursului „Istorie și societate in dimensiune virtuala” este o competiție care se adreseaza elevilor cu aptitudini in domeniul istoriei, științelor socio-umane și informaticii. Competiția are ca scop realizarea unor materiale, cu ajutorul computerului, pe teme de istorie și științe socio-umane, materialele…

- Unul dintre premiile Concursului național ”Ce inseamna pentru mine 112?”- caștigat de o eleva a Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” Focșani Ca urmare a solicitarii STS – Serviciul de Telecomunicații Speciale, in luna mai, Ministerul Educației Naționale a lansat in școlile din țara ideea unui Concurs…

- Ajuns la a XII-a ediție, cunoscutul Concurs Național de Matematica „Lumina Math” desfașurat in doua etape, cea online in urma careia cei care au realizat cele mai bune punctaje s-au calificat la urmatoarea etapa și etapa scrisa, a tras linia finala pe 28 mai 2019, in cadrul unei festivitați de premiere,…