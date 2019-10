Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern, ca ea se va putea uita in ochii romanilor dupa ce isi incheie mandatul.„Imi voi incheia mandatul de prim-ministru avand convingerea ca ma pot uita…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a anunțat, la Palatul Cotroceni, persoana pe care o desemneaza pentru a forma noul Guvern: Ludovic Orban. Seful statului a sustinut o declaratie de presa, la ora 17, la Palatul Cotroceni, in cadrul careia a anunțat ca președintele PNL, Ludovic Orban este desemnat…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca președintele Klaus Iohannis iși dorește un guvern de tranziție pentru a taia tot, tocmai de aceea liderul PNL, Ludovic Orban, iși dorește sa devina premier.Citește și: Calea ferata Henri Coanda - Gara de Nord, blocata in instanța…

- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- Candidat la prezidențiale, liderul UDMR, Kelemen Hunor, il ataca pe președintele Iohannis, despre care spune ca vorbește puțin, nu a adresat nici macar un mesaj comunitații maghiare de 15 martie și a contestat la CCR multe legi care priveau drepturile acestei comunitați, conform Mediafax.Kelemen…

- Kelemen Hunor a declarat, luni, la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”, ca fața de alegerile din 2014, Klaus Iohannis a pierdut mai mult de jumatate din electoratul maghiar, deoarece nu a facut nimic pentru el in mandatul sau și a atacat multe legi la CCR, legi care aveau amendamente aduse de UDMR.„Noi…

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a aratat neincrezatoare ca, in cazul in care motiunea de cenzura va trece, presedintele Klaus Iohannis ar numi un premier sustinut de o majoritate PSD - ALDE - Pro Romania.

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a transmis ca ambasadorul Germaniei la București, Cord Meier-Klodt, intr-o discuție cu oficialul din Guvern, a fost de acord cu relansarea dialogului privind aderarea Romaniei la Spațiul Schengen."Astazi (marți-n.red.), am avut placerea…