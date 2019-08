Ivan (CNAB): Pista 2 a Aeroportului Internaţional Henri Coandă va intra în reparaţii capitale în primăvara anului viitor Pista 2 a Aeroportului International Henri Coanda va intra in reparatii capitale in primavara anului viitor, fiind deja semnat contractul pentru refacerea sa completa, in valoare de 107 milioane de lei, a declarat, joi, directorul general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, George-Alexandru Ivan, la o intalnire cu presa.



"In prezent se desfasoara lucrari de reparatii curente la ambele piste. Acum sunt reparatii la pista 1. S-a semnat un contract acum o luna pentru reparatii capitale la pista 2. Aceste lucrari nu s-au efectuat de 27 de ani. Din primavara vom iesi cu lucrari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

