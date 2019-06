Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Rusa nu se va implica în formarea unei coalitii de guvernamânt în Republica Moldova. Este declaratia vicepresedintelui rus Dmitri Kozak, facuta dupa o întrevedere cu presedintele Igor Dodon. “Partidele din Moldova trebuie sa știe poziția noastra:…

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, considera ca „orice discutii sau aliante cu PSRM si, implicit, cu Moscova va insemna stagnare si mentinerea noastra in zona gri a tranzitiei”.

- Partidul Democrat din Moldova a anuntat vineri, 31 mai, dupa sedinta Biroului Politic al formatiunii, ca invita Partidul Socialistilor la discutii cu privire la formarea unei aliante de guvernare. Potrivit democratilor, decizia respectiva vine in contextul refuzului Blocului ACUM, condus de Maia Sandu…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a mers din nou la Moscova, pentru a doua oara în ultimele doua saptamâni. Vizita președintelui moldovean în Rusia vine în contextul crizei politice de la Chișinau privind formarea coaliției de guvernare, iar analiștii politici spun…

- Ziarul rus Kommersant, cu referire la surse de incredere din structurile de stat ale Federatiei Ruse, scrie ca Moscova i-a transmis lui Igor Dodon ca ar fi mai bine ca Socialistii sa formeze o alianta de guvernare cu Blocul politic ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, decat cu „oligarhul toxic”,…

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca va candida la europarlamentare pe lista formatiunii Pro Romania. Anuntul a fost facut ieri de presedintele partidului, Victor Ponta, in cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune RealitateaTV.

- In cazul in care socialistii ar fi la guvernare, Dodon a spus ca el ar putea negocia personal cu presedintele rus Vladimir Putin un pret mai mic la gazele rusesti, potrivit Ziarului National din Chisinau.Presedintele moldovean sustine ca pentru a evita majorarea pretului la gaze sunt doua…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca daca Partidul Socialistilor nu va participa la formarea noii majoritati parlamentare, Chisinaul va avea probleme in privinta pretului si a livrarilor de gaze din Rusia, informeaza vineri presa de peste Prut. In cazul in care socialistii…