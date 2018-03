Stiri pe aceeasi tema

- Dupa CFR Cluj - FCSB 1-1, Gabi Balint, fost jucator la Steaua, l-a criticat dur pe Denis Alibec. Atacantului de 27 de ani i s-a reproșat jocul slab și faptul ca a protestat mereu la deciziile arbitrului. "Sa fim sinceri, jocul lui Alibec a fost slab. Noi așteptam altceva, dar nu s-a schimbat deloc.…

- Consilierul Ciprian Ciucu (PNL) a anuntat, luni, ca DNA verifica achizitiile Politiei Locale Bucuresti, dar si organizarea examenului pentru functia de director executiv din Directia de Siguranta si Ordine Publica. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a susținut ca a aflat aceasta informație de la…

- Primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, i-a numit pe toti politicienii moldoveni „o apa si-un pamant”, fiind deranjata ca acestia au inceput lupta politica pentru sefia Capitalei.

- "Declaratiile ruse care ameninta sa vizeze aliati (NATO) sunt inacceptabile si contraproductive", a declarat purtatorul de cuvant al NATO, Oana Lungescu, intr-un comunicat."Nu vrem un nou razboi rece sau o noua cursa a inarmarilor", a declarat ea, adaugand ca sistemul antiracheta al NATO…

- Avertismentele presedintelui rus Vladimir Putin la adresa aliatilor NATO sunt 'inacceptabile' si nu ajuta eforturile de reducere a tensiunilor, a declarat vineri Alianta Nord-Atlantica, la o zi dupa ce liderul rus a anuntat in fata parlamentului ultimele tipuri de arme de inalta tehnologie ale…

- Diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania, declara la RFI deputatul PSD Florin Iordache, seful comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, el precizand ca nu a sesizat un discurs critic la adresa…

- George Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a avut o noua reacție furioasa atunci dupa ce partida dintre echipa sa și AFC Hermannstadt, din sferturile Cupei, a fost amanata pentru joi, la ora 16:00. "Sa joace cand vor, sa vina odata alegerile, sa punem la punct fotbalul asta. Investim bani, investim…

- Razvan Burleanu e atacat din toate parțile, in plina campanie inainte de alegerile pentru șefia fotbalului romanesc! Unul dintre candidati face acuzatii incredibile.Marcel Puscas sustine ca actuala conducere de la Casa Fotbalului ii constrange pe cei care nu vor sa voteze cu Razvan Burleanu…

- Liviu Dragnea reactioneaza nervos la declaratiilor oficialilor europeni care solicita o explicatie cu privire la solicitarea de revocare a sefei DNA."Sa dau eu explicații? Dar nu aș putea sa fiu eu arestat, ca sa inchidem subiectul? De ce sa dau eu explicații?", a afirmat presedintele PSD.…

- Europarlamentarul socialist Ana Gomes a reactionat dur la anuntul lui Tudorel Toader privind revocara sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, precizand ca Guvernul Romaniei a incercat sa-i dezinformeze pe oficialii de la Bruxelles, inclusiv prin trimisii sai in Parlamentul European, insa demersurile lor nu…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- Rusia considera drept inacceptabile declaratiile de genul ca Israelul ar trebui distrus, a afirmat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov in cadrul unei dezbateri a Forumului de la Valdai, consacrata situatiei din Orientul Mijlociu, relateaza RIA Novosti. 'Am spus in repetate randuri ca nu…

- Tudorel Toader a amanat inca o data anunțul privind decizia in ceea ce privește soarta șefei DNA, Codruța Kovesi. Toata lumea se aștepta la un verdict final, deoarece Toader s-a intors tocmai din Japonia pentru a face, cel puțin teoretic, marele anunț. Astfel, Codrin Ștefanescu, unul dintre cei mai…

- Tudorel Toader a amanat inca o data anunțul privind decizia in ceea ce privește soarta șefei DNA, Codruța Kovesi. Toata lumea se aștepta la un verdict final, deoarece Toader s-a intors tocmai din Japonia pentru a face, cel puțin teoretic, marele anunț. Astfel, Codrin Ștefanescu, unul dintre cei mai…

- Jurnalistul a declarat ca la fel ca in cazul conferinței de presa a lui Kovesi de ieri și la Ministerul Justiției s-a discutat despre nimic. „Ieri am stat și ne-am uitat doua ore și zece minute ca sa aflam nimic. Astazi, am aflat nimic dupa mult mai puțin timp, ceea ce mi se pare un progres…

- Reacție dura a președintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu dupa discursul de miercuri al șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Al doilea om in stat a declarat joi ca Direcția Naționala Anticorupție se confrunta cu grave probleme de credibilitate și a subliniat ca, din punctul lui de vedere, instituția…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost solicitat, joi, de jurnalisti, sa aiba o reactie la declaratiile procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el raspunzand, ironic, ca este „foarte linistit”, intrucat probele nu s-au falsificat iar legea nu a fost incalcata.

- Iurie Leanca spune ca nu se considera reprezentant al PD-ului, insa nu crede ca este posibila o coaliție parlamentara proeuropeana fara Partidul Democrat. Declarațiile au fost facute in cadrul unui interviul pentru portalul Timpul. "Daca mi-ar spune cineva ca fara PD e posibil ca creezi o coaliție parlamentara…

- Asociatiile pentru apararea drepturilor omului l-au criticat dur pe presedintele filipinez Rodrigo Duterte pentru incurajarea violentei contra femeilor atunci cand el a afirmat ca soldatii ar trebui sa impuste femeile din randul rebelilor in organele genitale, transmit marti dpa si EFE. Seful statului…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- Razvan Burleanu, actualul presedinte al FRF, a spus pentru GSP ca va castiga alegerile deoarece este sustinut de cluburile din Liga a III-a si n-a ratat ocazia de a-l ironiza pe fostul oficial UEFA. Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura la sefia FRF "Ma asteptam. Nu pot sa spun ca…

- Presedintele PNL Arges, Adrian Miutescu a facut o declaratie legata de recentul protest al cetatenilor comunei Micesti. Acestia sunt nemultumiti pentru ca, in lipsa mijloacelor de transport in comun, nu mai pot calatori pana in Pitesti. " Nu poate exista dezvoltare, daca nu exista libertate…

- Vizita lui Iurie Leanca la Bruxelles a fost fara succes, iar europeni l-au trimis acasa. Declarațiile aparțin fostului președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și au fost facute in cadrul emisiunii IMPORTANT de la TVC21.

- Cantarețul Kamara a intrat in direct prin telefon la o emisiune de la Kanal D, unde a atacat-o dur pe soția sa, Oana, cu care este in divorț. In luna ianuarie, despre Kamara și soția sa, Oana, s-a aflat ca sunt in pragul divorțului , mariajul lor fiind pe butuci. kamara și Oana au un fiu, Leon, care…

- Fostul premier Victor Ponta a avut o reacție dura in urma dezvaluirilor unui ofițer SPP, conform carora dosarul Turceni-Rovinar ar fi fost livrat de catre Sorin Blejnar prin intermediului SPP-ului. „Știu ca Sorin Blejnar mi-a facut dosarul și i l-a dat lui Traian Basescu. In ce mod, nu știu.…

- Fostul premier Victor Ponta a reactionat dur dupa ce ICCJ a decis sa dea un termen procurorilor DNA sa trimita in judecata dosarul lui Tiberiu Nitu, acuzat ca a beneficiat ilegal de antemergator in trafic, scrie Romania TV.Redam mai jos mesajul postat de Victor Ponta, pe pagina personala de Facebook:Judecatorii…

- "Am remarcat in aceste zile o polemica in spatiul public, al carei obiect il reprezinta activitatea Serviciului de Protectie si Paza. Regret ca aceasta polemica priveste o institutie de ale carei servicii am beneficiat inca de la infiintarea ei, si care s-a comportat ireprosabil in toti acesti ani,…

- Fostul președinte Ion Iliescu are parte de o ieșire neașteptata, in scandalul privind Serviciul de Protecție și Paza. Iliescu arata ca daca anumiți actori politici suspecteaza ca SPP face jocuri politice, atunci pot acționa instituțional, nu prin intermediul declarațiilor de presa. Iliescu arata…

- Caroline Wozniacki (2 WTA) a vorbit dupa finala caștigata la Australian Open in fața Simonei Halep (1 WTA), scor 7-6, 3-6, 6-4 . "Aștept asta de atata timp. Imi tremura vocea. Nu ma pot abține din plans. Nu imi vine sa cred. Vreau sa le mulțumesc tuturor celor implicați. Ați facut totul atat de special.…

- „Se pare ca ceea ce se intampla este opusul globalizarii'', a afirmat Modi in fata Forumului de la Davos, la care participa peste 3.000 de oameni politici, sefi de mari companii, intelectuali de prestigiu si activisti sociali. „Fortele protectionismului isi inalta capetele impotriva globalizarii'',…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca ar fi normal ca liderii politici sa spuna ce cred despre afirmatiile fostului premier Mihai Tudose referitoare la autonomia pentru secui, dar si la declaratiile acestuia privind pedeapsa capitala.

- Actorul si cantaretul Tudor Chirila, unul dintre cei mai vocali artisti cand vine vorba de evenimentele de pe scena politica, a comentat in termeni duri noul scandal din sanul PSD, precum si demisia premierului Mihai Tudose si a indemnat romanii sa iasa in strada, comparand ceea ce se intampla cu Romania…

- Doar cateva minute mai tarziu fața de anunțul ca PSD ii retrage sprijinul politic lui Tudose, fostul premier Victor Ponta a postat pe contul sau de socializare un mesaj dur la adresa rivalului sau, Liviu Dragnea, dar și la adresa partidului din care, atația ani a facut parte și chiar l-a condus. Vizibil…

- Premierul Tudose care a anuntat la finalul CEX ca demisioneaza, dupa ce PSD i-a retras sprijinul politic, spune ca nu va asigura interimatul. El a mai afirmat ca urmeaza sa vorbeasca cu presedintele Iohannis

- Laszlo Tokes vrea ca premierul Mihai Tudose sa demisioneze, urmare a declarațiilor acestuia despre autonomia ținutului secuiesc. Totodata, eurodeputatul a solicitat suspendarea colaborarii dintre UDMR si partidele de guvernamant, daca demisia lui Tudose intarzie sa vina.Miercuri seara, Tudose…

- Kover Laszlo, presedintele Parlamentului Ungariei, a declarat, sambata, la Turda, ca trebuie sa se raspunda ''pe un ton calm, pasnic si tolerant'' afirmatiilor premierului Mihai Tudose pe tema tinutului...

- Ministerul Afacerilor Externe a venit cu precizari dupa ce ambasadorul roman la Budapesta a fost convocat de catre autoritațile ungare. ”Declaratiile facute de Prim-ministrul Romaniei atrag atentia asupra responsabilitatii pe care o au autoritatile centrale si locale din tara noastra pentru asigurarea…

- Premierul Mihai Tudose ar trebui sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara „socat“ si asteapta scuze de la prim-ministru.

- Premierul Mihai Tudose ar trebui sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara „socat“ si asteapta scuze de la prim-ministru. Tudose a vorbit miercuri, la Realitatea TV, despre rezolutia privind autonomia Tinutului…

- Oana Roman a avut o reacție extrem de dura la adresa politicienilor din țara noastra. Oana Roman, care a vorbit la emisiunea sa de pe pagina de Facebook a revistei Viva despre polițistul pedofil , a comentat, pe internet, despre unii politicieni din Romania. Oana Roman, care știe tot ce se petrece in…

- Premierul Mihai Tudose a avut prima reactie dupa declaratiile ministrului de Interne, Carmen Dan. In direct la Romania TV, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a negat faptul ca Tudose ar fi demis-o pe Carmen Dan, așa cum anunțase jurnalista Andreea Crețulescu. Stefanescu a spus…

- Mihai Dedu, reacție neașteptata la adresa colegului Busu, in timpul știrilor matinale de joi dimineața. Totul a pornit de la o ghicitoare spusa de prezentatorul știrilor Pro tv, iar momentul a starnit amuzamentul tuturor. Mihai Dedu i-a spus o ghicitoare lui Busu, la care acesta nu a stiut sa raspunda,…

- “Arsinel are un tupeu absolut incredibil! Dupa ce a primit în mod preferential un rinichi cadou de la mafiotul de Lucan, la fel de lacomul de bani Alexandru Arsinel are obraznicia fara margini sa îi batjocoreasca pe bolnavii calcati în picioare si jecmaniti de acest Mengele…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu l-a criticat pe Alexandru Arsinel, dupa ce actorul i-a luat apararea medicului Mihai Lucan. „Arsinel are un tupeu absolut incredibil! Dupa ce a primit in mod preferential un rinichi cadou de la mafiotul de Lucan, la fel de lacomul de bani Alexandru Arsinel are obraznicia…

- Legile justiției, in forma in care PSD dorește sa le actualizeze sunt exact ca in Franța – asta susține europarlamentarul Maria Grapini, care este convinsa ca romanii care sunt nemulțumiți de modificarile votate in comisia condusa de Florin Iordache nu s-au documentat destul. Europarlamentarul este…

- Realizatorul TV Ionuț Cristache i-a raspuns lui Gabriel Liiceanu, dupa ce filozoful a scris intr-un text publicat pe contributors.ro ca la TVR exista o emisiune unde "Ionuț Costache” are un "proiect TV compact cu crema infractorilor”. Acesta se refera la emisiunea "Romania 9”."Ies si eu la…

- Activitatea decanului Facultații de Jurnalism de la Universitatea de Stat este dur criticata de catre profesorul universitar Constantin Șchiopu. Acesta a posta pe o rețea de socializare un mesaj prin care o acuza pe Georgeta Stepanov de neprofesionalism. Declarațiile au aparut in contextul inaintarii…

- Liderul separatist catalan, aflat in exil, Carles Puigdemont a salutat joi seara la Bruxelles victoria taberei separatiste in alegerile regionale din Catalonia, subliniind ca acesta este “un rezultat pe care nimeni nu il poate discuta”. Prim-ministrul spaniol Mariano “Rajoy a pierdut plebiscitul…