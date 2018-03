Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat democrat in parlamentul de la Chisinau, Iurie Bolboceanu, acuzat de spionaj si tradare de patrie, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare cu executarea pedepsei intr-un penitenciar de tip inchis si cu privarea dreptului de a ocupa functii publice pe o perioada de 4 ani, informeaza marti…

- Administratia prezidentiala de la Chisinau a precizat ca panourile facute la comanda lui Igor Dodon vor fi amplasate la nivel national."In acest an este ceasul de varf al unionistilor. Aniversarea centenarului a rascolit in ei cele mai irationale si intunecate emotii si pasiuni. Au devenit…

- Componenta modificata a Consiliului Suprem de Securitate a fost facuta publica. Un decret semnat la 5 martie, de catre presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si publicat în Monitorul Oficial vineri, 9 martie, arata ca poziția „Mihai Balan – director al Serviciului de Informații…

- Declarațiile de unire cu România, semnate de autoritațile publice locale din peste o suta de localitați din Republica Moldova reprezinta o campanie de consolidare a electoratului de catre unioniști și provocare pentru socialiști. Liberalii susțin ca adevarul istoric nu…

- In cadrul sedintei Consiliului Suprem de Securitate (CSS) de miercuri, 7 martie, a fost abordata si situatia din jurul evenimentelor unioniste din Republica Moldova. Igor Dodon a anuntat ca se va adresa Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), dar si Consiliului Europei pentru a afla pozitia acestor institutii…

- România urmarește pâna la fiecare leu modul cum sunt cheltuiți banii pe care îi acorda Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de ambasadorul României la Chișinau, Daniel Ionița, în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune…

- 'In calitatea noastra de intelectuali ai acestei tari, nu dorim sa intram in polemici juridice sterile, ci doar sa va amintim ca presedintele Nicolae Timofti i-a acordat cetatenia lui Traian Basescu datorita lucrurilor exceptionale pe care domnia sa le-a facut in favoarea cetatenilor Republicii Moldova',…

- Ministerul rus de Externe a solicitat, luni, condamnarea la nivel international a legii antipropaganda din Republica Moldova, prin care programele rusesti de televiziune si radio cu un continut informativ-analitic, militar si politic au fost eliminate. „Ne-am adresat la structurile internaționale…

- Ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) va avea loc miercuri, 7 martie, la inițiativa președintelui Igor Dodon. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe subiecte: „Raportul Kroll-2” și masurile ce se impun în vederea pedepsirii celor vinovați; acțiunile unioniste…

- In memoria celor cazuți in conflictul armat din 1992 pentru apararea integritații și independenței Republicii Moldova și a victimelor acestui conflict, astazi, au depus flori președintele Parlamentului impreuna cu șefii delegațiilor oficiale participante la Conferința interparlamentara de nivel inalt…

- Circa 150 de oficiali, experți și diplomați se reunesc, astazi, la Chișinau pentru a discuta chestiuni de securitate informaționala, energetica, militara și de cooperare regionala. Conferința interparlamentara de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile…

- Acordul de Asociere semnat de Republica Moldova si Uniunea Europeana, care il cuprinde si pe cel de Liber Schimb, aduce rezultate pozitive economiei moldovenesti. Implementand proiectele prevazute de acord pentru sustinerea Republicii Moldova, se creeaza locuri de munca, cresc exporturile catre statele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. La finalul intrevederii, cei doi sefi de Guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a prezidat, la 26 februarie 2018, reuniunea Grupului pentru Actiunea Europeana a Republicii Moldova (GAERM). La reuniune, organizata la Bruxelles, in marja Consiliului Afaceri Externe, a participat, in calitate de invitat principal, Tudor Ulianovschi,…

- Republica Moldova ca stat neutru nu are nevoie sa se inarmeze, pentru ca nu are nici dușmani cu care sa lupte și de care sa se apere. O astfel de opinie a fost exprimata de catre fostul viceministru de externe al Republicii Moldova, director al Institutului de Studii Diplomatice, Politice si Securitate,…

- Administratia prezidentiala de la Chisinau a anuntat, astazi, ca va solicita Serviciului de Informatii si de Securitate al Republicii Moldova sa investigheze activitatea si legalitatea actiunilor consulului Romaniei la Balti, Mihai Baciu, relateaza mass-media de peste Prut. Intr-o postare pe pagina…

- Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat intr-o vizita la Bucuresti. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe a reiterat sprijinul constant si ferm al Romaniei…

- Directorul Serviciului Informatii si Securitate (SIS) din Republica Moldova, Vitalie Pirlog, a demisionat la nici doua luni de la numirea sa in aceasta functie, informeaza marti Radio Chisinau, citeaza AGERPRES .Citeste si: Situație DRAMATICA pentru romanii cu credite in lei: Indicele ROBOR…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Cei doi…

- La insistenta procurorilor, un mercenar a fost condamnat la inchisoare, dupa ce anterior, scapase doar cu o pedeapsa nonprivativa de liberatate, noteaza Noi.md. Amintim ca, in toamna anului trecut, Procuratura municipiul Chisinau de comun cu Serviciul de Informatii si Securitate au identificat si retinut…

- Un contingent de militari ai armatei Republicii Moldova va participa, in perioada 11-17 februarie, la exercitiul multinational "Platinum Eagle 18.1", organizat la Centrul de Instruire Babadag din Romania, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii de la Chisinau.

- Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova, a declarat ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova pentru ca acțiunile sale ar submina statalitatea moldoveana.

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Ministrul de externe, Tudor Ulianovschi ar putea avea o intrevedere cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la Conferința de Securitate de la Munchen, care se va desfașura intre 16 și 18 februarie, transmite NewsMaker, cu referire la surse din diplomația Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor…

- Primarul satului Sadova, localitatea natala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, vineri, ca ar putea semna în curând o declaratie de unire cu România, alaturi de celelalte noua localitati care au semnat deja documentul simbolic. Vladimir…

- Judecatoria Chișinau, sediul Centru a pronuntat sentinta prin care ex- Directorul Adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, a fost recunoscut culpabil în comiterea infracțiunii de trafic de influența, fiind condamnat la 4 ani închisoare, cu executarea pedepsei în…

- Dupa ce presedintia de la Chisinau a cerut Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) sa anuleze evenimentele culturale preconizate sa aiba loc cu ocazia Centenarului Unirii, iar responsabilii de aceste manifestatii sa fie trasi la raspundere, Partidul National Liberal (PNL) din Republica Moldova…

- Ala Malii, magistrata la Judecatoria Chișinau, vizata anterior intr-o ancheta a Ziarului de Garda despre averea sa, a fost propusa de Consiliul Superior al Magistraturii la funcția de judecatoare la Curtea de Apel Chișinau.

- Judecatoria municipiului Chișinau și Curtea de Apel Chișinau au dat caștig de cauza beneficiarilor de pensii din regiunea transnistreana, ale caror drepturi au fost aparate de avocații Promo-LEX care au contestat deciziile Casei Naționale de Asigurari Sociale. CNAS refuza sa le acorde o parte din pensie,…

- Ex-judecatoarea Domnica Manole și avocata Viorica Grecu au adresat o cerere Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care cer anularea hotarârii emise pe 4 iulie anul trecut, prin care Domnica Manole a fost eliberata din funcția de judecator al Curții de Apel Chișinau, transmite IPN.…

- Partidul Liberal propune ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente. Liberalii au pregatit un proiect de lege în acest sens și se adreseaza Partidului Democrat sa-l susțina pentru a le arata cetațenilor ca guvernarea de la Chișinau își dorește într-adevar…

- Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, susține o conferința de presa. Dansul a spus ca subiectul principal va fi regimul liberalizat de vize, amintind despre mai multe evenimente politice. „Anul 2015-2016, Republica Moldova s-a aflat in cea mai mare criza, astfel, europenii au facut Republicii…

- Maxim Levedinschi, consilierul pe probleme juridice si relatii institutionale al presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) in legatura cu faptul ca, in raionul Ialoveni - 10-12 km de Chisinau - printr-o dispozitie a liderilor locali anul 2018…

- Membri și simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au cerut Judecatoriei municipiului Chișinau, cu sediul la Botanica, traducerea urgenta a dosarului Sor, transmiterea acestuia Curții de Apel și condamnarea lui Ilan Sor pentru implicare în furtul miliardului. Solicitarea a…

- Federația Rusa are un potențial uriaș pentru a ne intimida pe aceste dimensiuni, fara sa mai vorbim despre capacitatea sa de a-și mobiliza adepții din Republica Moldova impotriva cursului european al Republicii Moldova, de exemplu, dar nu numai atat, afirma analistul Vlad Țurcanu in emisiunea Ora de…

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut astazi o întrevedere cu seful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko. Oficialii au discutat despre agenda europeana a Republicii Moldova, implementarea Acordului de Asociere…

- Pe parcursul anului 2018 va fi promovata la nivel de Guvern și Parlament noua lege cu privire la Serviciul Vamal. Principalele prevederi țin de ocuparea funcției vacante de director general, care se propune sa fie numit de catre ministrul finanțelor pe un termen de cinci ani, în baza de concurs.…

- Curtea Constitutionala ar putea fi compusa din 7 judecatori, comparativ cu 6 în prezent. Comisia juridica, numiri și imunitați a examinat și susținut, în ședința de miercuri, proiectul pentru modificarea Constituției Republicii Moldova și va propune astazi proiectul spre dezbatere plenului…

- Ieri, 20 decembrie 2017, a fost publicat primul Raport anual al Comisiei Europene privind Mecanismul de Suspendare a Regimului de Vize, care evalueaza de o maniera complexa si detaliata nivelul de implementare a conditionalitatilor aferente regimului fara vize cu Uniunea Europeana pentru tarile…

- Toata averea acumulata ca om de afaceri va trece din buzunarele lui Veaceslav Platon în bugetul de stat, dupa ce activele si bunurile detinute de acesta vor fi vîndute. Platon are de facut 18 ani de închisoare în dosarul Bancii de Economii si alti 12 într-un dosar separate,…

- Militar de cariera, colonel in rezerva, iar in prezent activist civic, Ion Mahu a fost șef al Direcției principale contraspionaj din cadrul Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova, noteaza NOI.md. Din dorința de a curma apelurile unioniste și de le reda moldovenilor increderea…