Stiri pe aceeasi tema

- Un concurent l-a luat peste picior pe Cheloo la iUmor, in ediția de sambata seara, 23 martie. Ciprian are un talent pe care-l pune in rime și il canta in ritm de hip hop. A avut un moment care l-a iritat pe Cheloo, dar juratul iUmor a reușit sa-și stapaneasca emoțiile. Ciprian a venit cu o piesa in…

- Se anunța o ediție fara precedent a show-ului iUmor, in aceasta seara, incepand cu ora 20:00, doar pe Antena 1! Jurații Delia, Mihai Bendeac și Cheloo le-au pregatit telespectatorilor surprize numai una si una!

- O concurenta ii cere socoteala lui Mihai Bendeac, sambata, de la 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție iUmor, dupa ce acesta se plange de prestația sa. Lacramioara Bolat aduce sambata, de la 20.00, la Antena 1, un nou roast la adresa juraților, insa pentru a-și face curaj a avut nevoie de puțin antrenament…

- Se anunța o ediție incendiara a showului iUmor, in aceasta seara, incepand cu ora 20:00, doar pe Antena 1! Jurații Delia, Mihai Bendeac și Cheloo le-au pregatit telespectatorilor multe surprize.

- Se anunța o ediție speciala la iUmor, in aceasta seara, de la 20.00. Cei trei jurați, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo, vor avea parte de momente comice inedite, dar și de o prezența pe scena cu adevarat impresionanta.

- In ultimele luni, tot mai multe vedete sunt date afara de la postul Antena 1 sau Kanal D Romania. De data aceasta, Vlad Grigorescu a fost concediat de Antena 1. Dupa ce Alex Velea a plecat de la Acces Direct si Mirela Boureanu Vaida s-a trezit fara contractul reinnoit, acum pleaca un nou angajat. Vlad…

- Andrei Cojocaru a caștigat IUmor in 2017 și a reușit sa plece acasa cu suma de 20.000 de euro dupa ce i-a luat la mișto pe Cheloo, Delia și Mihai Bendeac, jurații de la Antena 1. Andrei Cojocaru a investit banii intr-un studio. "Sunt in procesul de a ma face om. In momentul in care primești bani e bine…