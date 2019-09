iUmor. Delia, despre statutul său de jurat Delia este la al șaptelea sezon in calitate de jurat la iUmor, emisiune ce va avea premiera vinerea acesta, de la 20:00. Reacții de moment, mult umor, totul natural, nimic pregatit de acasa, acestea sunt elementele cu care Delia va jongla in noul sezon de iUmor. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai așteptat show de umor revine vineri, 13 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Delia, Mihai Bendeac si Cheloo revin la Antena 1 in postura de jurati ai celui de-al șaptelea sezon al show-ului iUmor. Serban Copot si Dan Badea raman in continuare asistenti in cadrul show-ului!

- Dupa filmarile audițiilor pentru cel de-al șaptelea sezon iUmor, emisiune ce va avea premiera pe 13 septembrie, de la 20:00 la Antena 1, Delia a tras concluziile și știe ce s-a schimbat inca de la primul sezon de filmari pana acum. Jurații au trecut in fiecare sezon prin diferite stari si emoții, iar…

- Show-ul de umor care a cucerit publicul din Romania revine pe micul ecran vineri, 13 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Delia, Mihai Bendeac si Cheloo se așaza din nou pe scaunele de jurați și vor decide care sunt cei mai amuzanți entertaineri din Romania, noteaza click.ro. Regulile show-ului…

- Show-ul de umor revine vineri, 13 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Delia, Mihai Bendeac si Cheloo revin in postura de jurati ai celui de-al șaptelea sezon al show-ului iUmor. CASTIGATOR FINALA IUMOR 2019. "Viorica Dancila" a castigat si a donat premiul de 20.000 DE EURO in finala…

- Dupa trei saptamani de filmari pentru cel de-al șaptelea sezon iUmor, emisiune ce va fi difuzata in aceasta toamna la Antena 1, Delia vorbește despre cel mai important factor in alegerea ținutelor cu care reușește intotdeauna sa iși surprinda colegii de platou, pe Mihai Bendeac și Cheloo. Delia marturisește…

- Echipa de la iUmor se intoarce! Noul sezon se anunța unul de colecție, jurații Delia, Cheloo și Mihai Bendeac garantandu-ne momente unice pe care le vom savura in fiecare dintre edițiile noii stagiuni.

- Deși au declarat in repetate randuri ca nici nu mai stiu la ce sa se astepte, dupa sase sezoane iUmor, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au avut ieri o prima zi de filmare absolut surprinzatoare. Cu totul atipic, asa cum se intampla doar la iUmor, filmarile pentru cel de-al saptelea sezon al show-ului…

- Deși au declarat in repetate randuri ca nici nu mai știu la ce sa se aștepte, dupa șase sezoane iUmor, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au avut ieri o prima zi de filmare absolut surprinzatoare. Cu totul atipic, asa cum se intampla doar la iUmor, filmarile pentru cel de-al șaptelea sezon al show-ului…