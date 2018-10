Stiri pe aceeasi tema

- Reacție extrem de vehementa a jurnalistului Victor Ciutacu, dupa ce DIICOT a anunțat ca jurnaliștii Emma Zeicescu, de la TVR, și Claudiu Popa, de la Realitatea TV, sunt cercetați pentru posesie de droguri. "Ala face parada zi de zi la Realitatea TV. Se lupta cu corupții și abuzatorii. Tata,…

- “Bravo, ai stil!&" se pregatește de o noua competiție! Cel mai îndragit show de fashion din România ajunge la cel de-al cincilea sezon și cauta concurente pasionate de moda, creative și dornice sa arate tuturor ceea ce pot cu

- Cum poti participa la #casting “Bravo, ai stil!”, sezon nou Daruire, pasiune, talent, dorinta de a castiga sunt cuvintele de ordine pentru competitia care a devenit un adevarat fenomen in Romania inca de la primul sezon. “Veniti pline de incredere sa va cunoastem, sa va admiram si sa va sustineti alegerile…

- Moderatorul emisiunii „Sfatul Tarii”, Anatol Ursu, de la postul de televiziune unionist din R. Moldova, 10TV, a anuntat in seara de luni, 1 octombrie, ca intreaga redactie a televiziunii a fost concediata „din cauza unei stiri, care peste noapte nu a mai coincis politicii editoriale”.

- Melania Trump, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, s-a exprimat luni impotriva hartuirii pe internet, una dintre prioritatile sale, in timp ce sotul ei, Donald Trump, si-a inceput ziua cu salva obisnuita de postari acerbe pe Twitter. Ea a facut o referire și la rețelele de socializare.

- Craiova a pierdut pentru prima data in fata echipei Sepsi, in etapa a II-a Ligii I, iar formatia pregatita de tehnicianul, Devis Mangia, a ajuns la al treilea meci oficial in acest sezon fara gol marcat. A pierdut Supercupa Romaniei, 0-1, cu CFR Cluj, iar in prima etapa a remizat,...

- Mașina care avea numerul de inmatriculare ”M..e PSD” a fost eliminata din trafic de catre polițiști. Ministerul de Interne a facut adresa oficiala in Suedia, iar in raspunsul primit se arata ca acele numere preferențiale sunt valabile doar pe teritoriul Suediei.Celebra mașina a fost oprita…

- A fost nebunie la inscrierile pentru Exatlon. Peste 10.000 de persoane la casting! Succesul urias pe care l-a inregistrat primul sezon al „Exatlon” se regaseste si in numarul urias de fani ai emisiunii, care isi doresc sa traiasca experienta totala oferita de aventura pe traseele din Republica Dominica.…