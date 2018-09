Iulius Mall Cluj te trimite să-și savurezi cafeaua oriunde în lume

Te-ai trezit cu pofta de cafea și de calatorit? &"Coffee & GO! #aroundtheworld&" este provocarea toamnei la Iulius Mall Cluj, care îți îndeplinește dorința de a ajunge în locurile la care visezi. Trei seturi de bilete de avion pentru doua persoane catre destinații la alegere, cu Turkish Airlines, și alte 1.700 de premii cu savoare sunt oferite pentru a marca &"Ziua Internaționala a Cafelei&".



New York, Hanoi, Tokyo sau poate São Paulo? Ești la o ceașca de cafea distanța de aceste destinații, daca îți faci cumparaturile din Iulius Mall Cluj. În… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

