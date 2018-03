Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Poli Iasi - CSU Atlassib Sibiu, din etapa a 21-a a Ligii Nationale de baschet masculin, s-a incheiat sambata cu victoria oaspetilor, scor 89-67, dar si cu o scapare ciudata a organizatorilor partidei. Potrivit www.totalbaschet.ro, oficialii gruparii din Iasi au realizat un program…

- Romania s-a calificat incredibil la Cupa Mondiala de rugby din 2019, care va avea loc in Japonia. Accesul direct la turneul final a fost facilitat de Belgia, care a invins Spania, principala adversara a ”stejarilor”, cu scorul de 18-10. Romania a ocupat locul 2 in Rugby Europe International…

- Clujenii au anuntat cu 27 de ore inainte de meci ca nu mai sunt biletele pentru derby-ul de titlu. CFR n-a mai jucat cu casa inchisa de la ultima partida cu FCSB. Cu banii luati pe cele doua partide cu stelistii ii pot plati salariul lui Balde. Meciul primelor doua clasate in Liga I inchide…

- Nicolae Dica a primit o veste buna inainte de derby-ul din Gruia cu CFR Cluj. Daca in urma cu cateva zile anunta ca Harlem Gnohere e indisponibil si ca nu stie daca se va antrena cu echipa, acum antrenorul vicecampioanei a revenit si a precizat ca „Bizonul” este apt. Probabil ca Gnohere…

- Dupa meciul dintre Viitorul si CS U Craiova, 0-0, managerul campioanei, Gica Hagi, a avut o reactie extrem de nervoasa. "Regele" a fost extrem de deranjat de faptul ca cei din actuala conducere a FRF i-au jignit pe jucatorii care au scris istorie pentru echipa nationala, dar atacul…

- Mihai Pintilii, 33 de ani, unul dintre liderii celor de la FCSB, a avut un mesaj dur pentru oficialii cluburilor din Liga 1. Mijlocasul nu e de acord cu razboiul declaratiilor ivit inaintea derby-urilor, asa cum va fi cel de duminica dintre elevii lui Dica si cei de la CFR. "Budescu…

- Presedintele interimar al CS Dinamo, George Cosac, a declarat ca in zona velodromului din parcul sportiv din "Stefan cel Mare" va aparea un nou stadion, dosarul cu actele necesare constructiei fiind aproape finalizat. "Sunt dinamovist si stadionul se va face. Si nu…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de catre jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de la Indian Wells. "Nu am fost pregatita sa joc acest meci si am evoluat prost. Partea buna este ca am jucat semifinale,…

- Helle Thomsen si CSM Bucuresti au convenit oficial sa se desparta dupa partida de campionat cu CSM Bistrita (scor30-23). Deocamdata, campioana Romaniei nu are o varianta pregatita pentru a-i lua locul antrenoarei daneze. Bogdan Vasiliu, presedintele sectiei de handbal de la CSM Bucuresti…

- Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a marturisit, vineri, ca nu a fost afectat de tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, faza in care formatia sa va intalni Manchester City, dar a recunoscut ca gruparea de pe Anfield nu este favorita in aceasta dubla. "Am…

- Antrenorul celor de la CFR, Dan Petrescu, i-a raspuns dur directorului sportiv al FCSB-ului, Meme Stoica. "E directorul sportiv de la Steaua care spune ca injur jucatorii. Ii transmit ca poate i-am injurat, dar eu nu am dat in niciun jucator asa cum a facut el cand a lovit un suporter. Jucatorii…

- Baschetbalistii oradeni au „legat” sase victorii consecutive, in cea mai lunga serie de rezultate pozitive din acest sezon. Meciul victorios cu campioana U BT Cluj-Napoca este urmat de o alta partida de maxima dificultate, cea cu BC SCM Timisoara. Intalnirea de la Timisoara are o miza mare,…

- Accidentat inainte de meciul tur cu Lazio, 1-0, Denis Alibec s-a recuperat mai repede decat se aștepta. Atacantul de 27 de ani, care a marcat un singur gol in acest sezon, a inceput de cateva zile alergarile ușoare, potrivit TV Digi Sport. Astfel, Alibec are mari șanse sa fie apt pentru primul meci…

- Nicolae Dica, tehnicianul celor de la FCSB, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa partida cu Sepsi de duminica, analizand la rece și eșecul usturator cu Lazio de joia trecuta, 1-5. "Cred ca s-a vazut unde s-a facut diferența. N-au mai fost Nani și Caicedo, ci Immobile și Felipe Anderson, doi…

- Nicolae Dica a spus ca FCSB a pierdut la scor deoarece jucatorii nu au reusit sa faca un pressing suficient de bun. "Nu a mers nimic din ceea ce am pregatit, din ceea ce ne-am dorit sa facem. Am vrut sa facem acelasi joc din tur, cu un pressing avansat, am vrut sa recuperam mingi in jumatatea…

- Gigi Becali a recunoscut ca s-a inselat cand a spus ca FCSB e mai buna ca Lazio. "Cum adica au fost mai buni? In timpul meciului aveam sentimentul ca vreau sa spun ca nu mai vreau sa vorbesc despre fotbal toata viata mea. Am zis sa vorbesc, dar sa vorbesc la locul meu, cu bunul simt. Deja…

- Lazio și FCSB joaca de la ora 20:00 in returul 16-imilor Europa League. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe ProTV și TV Telekom Sport. In tur, steliștii au caștigat cu 1-0. Inainte de meci, mijlocașul Dennis Man și fundașul Bogdan Planici, care vor fi titulari in echipa lui…

- Cu cateva ore inainte ca FCSB sa intre pe teren la Roma, in meciul cu Lazio din returul 16-imilor Europa League, suflarea stelista primește o veste crunta legata de omul care a facut posibila cea mai mare performanța din istoria fotbalului romanesc. Helmuth Duckadam, eroul de la Sevilla, va fi suspus…

- Gigi Becali este convins ca FCSB poate castiga Europa League daca va trece de Lazio. "Daca o eliminam pe Lazio, nu vad de ce nu am putea sa castigam competitia. De ce trebuie neaparat noi sa picam cu o echipa mare? Poate picam cu Plzen, nu se poate si asta? Iar astea bune se elimina intre…

- Lazio și FCSB se vor intalni in returul 16-imilor Europa League. Meciul este joi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și ProTV. In tur, echipa roș-albastra a caștigat cu 1-0. Jucatorii echipei roș-albastre au plecat in aceasta dimineața la Roma, iar trei fotbaliști…

- Fostul fotbalist al Stelei, Gabi Balint, a dezvaluit echipa pe care Nicolae Dica o va folosi in partida de azi cu Dinamo, care va incepe la 20:45, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO. "Am primit echipa Stelei, mi-a trimis acum mesaj cineva și m-a corectat. E cineva…

- 33.000 de oameni acasa cu Lazio, peste 4.000 in deplasare cu Dinamo și cel puțin atația la Roma, la retur. Roș-albaștrii lui Becali incep sa atraga publicul și fara sa mai aiba marca tradiționala. Rezultatele sporesc și bugetul lui Becali, și cota de popularitate a FCSB. Pierderea marcii a contat pe…

- FCSB s-a impus pe Național Arena din București in fața lui Lazio in prima manșa din 16-imile Europa League, scor 1-0. Eroul partidei in tabara echipei lui Nicolae Dica a fost francezul Harlem Gnohere, acesta a marcat golul victoriei pentru bucureșteni.

- Steliștii știu ca-i așteapta o viața grea in duelul cu Lazio, din aceasta seara, de pe Arena Naționala, dar sunt increzatori ca pot repeta "episodul Ajax" de acum 5 ani, atunci cand s-au calificat in "optimi". 35.000 de bilete s-au vandut pentru partida de diseara, de la București, iar steliștii spera…

- Delegația lui Lazio a sosit in aceasta seara la București, acolo unde joi va disputa meciul tur din șaisprezecimile Europa League cu FCSB. Conform jurnaliștilor italieni, antrenorul lazial Simone Inzaghi a schițat in mare parte primul "11" pentru meciul de maine, unul in care se regasesc foarte puțini…

- FCSB și Lazio se vor duela joi, de la ora 22:05, in 16-imile Europa League. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre meciul cu Lazio și despre cum va aborda echipa roș-albastra meciul cu italienii, dezvaluind…

- Dupa ce a uimit lumea tenisului invingand-o pe Maria Sarapova in primul tur la Doha, Monica Niculescu a ajutat o conationala sa treaca peste rusoaica in ierarhia WTA. Niculescu o intrece pe Sarapova pe teren, Buzarnescu in clasament Monica Niculescu a jubilat la finalul meciului…

- Fostul mare jucator dinamovist Florin Raducioiu va fi ghidul virtual al fanilor lui Lazio ce vor veni la București pentru duelul cu FCSB de joi, din șaisprezecimile Europa League. Prin intermdiul unui video, Raducioiu le-a transmis italienilor informații importante despre cazarea in București, atracțiile…

- Gigi Becali a surprins azi cand a fost pus sa aleaga doua victorii din urmatoarele 3 partide oficiale, jocuri in care FCSB le intalnește la București pe CFR (acasa), Lazio (acasa) și Dinamo (deplasare, dar pe Arena Naționala). Surpriza insa! Patronul roș-albaștrilor ar alege victorii in primele doua…

- FCSB, locul 2, și CFR Cluj, locul 1, se vor intalni sambata de la ora 20:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, LookTV și TV Telekom Sport. CFR Cluj si FCSB nu sunt doar principalele rivale la titlu, ci si echipele cu cele mai mari remuneratii lunare din fotbalul intern.…

- FCSB, locul 2, și CFR Cluj, locul 1, se vor intalni sambata de la ora 20:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, LookTV și TV Telekom Sport. Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a plecat de la Steaua in 1991, transferat la Foggia, in Serie A, și nu s-a mai intors de atunci printre…

- Meciul cu Lazio se apropie, iar patronul FCSB pare tot mai suparat pe jucatorii sai dupa meciul slab cu Gaz Metan Mediaș. Jucatorii achiziționați cu milioane de euro de la FC Viitorul au fost desființați de Becali.

- CSM București joaca de la ora 16:00, contra celor de la Midtjylland, in Liga Campionilor. Meciul este liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport și TV Telekom Sport. liveSCORE FC Midtjylland - CSM București CSM București se intoarce pe terenul unde a pierdut sezonul trecut. "Tigroaicele" au caștigat…

- HALEP - SINIAKOVA LIVE în finala WTA Shenzhen. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va înfrunta pe Katerina Siniakova (Cehia/N. 6), detinatoarea titlului, în finala Shenzhen China Open. Meciul este LIVE VIDEO…