Iulie 2019, cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată în lume (Agenţia europeană Copernicus) Luna iulie 2019, marcata de o canicula exceptionala in Europa, a fost cea mai calduroasa inregistrata vreodata in lume, depasind chiar temperaturile din iulie 2016, potrivit datelor serviciului european Copernicus privind schimbarile climatice, citate de AFP. "Luna iulie este in general cea mai calda a anului in lume, dar, potrivit datelor noastre, actuala luna iulie a fost cea mai calda de cand se fac masuratori meteo", se arata in comunicatul difuzat luni de seful agentiei, Jean-Noel Thepaut. "Prin continuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si impactul asupra cresterii mondiale a temperaturilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Luna iulie 2019, marcata de o canicula excepționala in Europa, a fost cea mai calda luna masurata vreodata in lume, dar cu foarte puțin peste recordul din 2016, potrivit datelor serviciului european Copernicus privind schimbarile climatice, scrie AFP.

