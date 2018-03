Iuliana Tudor, proiect inedit la Gala The Woman 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de tineret (sub 20 de ani) a Romaniei va juca la sfarsitul saptamani, in Sala Polivalenta din Cluj, pentru calificarea la Campionatul Mondial din Ungaria, programat in luna iulie. Romania, antrenata de Gheorghe Tadici și Bogdan Burcea, antrenorul ...

- Grupul Werk Property investeste 14 milioane de euro intr-un proiect rezidential cu concept unic care va reprezenta primul „oras pe verticala” dezvoltat pe piata imobiliara din Romania. Acesta va include si o padure pe verticala, urmand sa fie dezvoltat in Timisoara. Termenul de finalizare este prevazut…

- "In momentul asta, esti cel mai bun antrenor din Romania. Sa-i dam Cezarului ce-i al Cezarului. I-am spus ca vine la Steaua oricand, dar nu acum. I-am zis ca, daca vine, nu are voie sa injure jucatorii.L-am sunat si i-am zis 'Da, bai, eu sunt barbat si te sun. Bai, Dane, eu nu am nicio…

- George Becali l-a distrus pe pe arbitrul Ovidiu Hategan dupa prestatia centralului din meciul CFR Cluj - FCSB 1-1. Patronul ”ros-albastrilor” a contestat penalty-ul dictat impotriva echipei sale, dar si eliminarea lui Mihai Pintilii din repriza secunda. "E un rezultat bun pentru noi, dar prost…

- Nicolae Dica a primit o veste buna inainte de derby-ul din Gruia cu CFR Cluj. Daca in urma cu cateva zile anunta ca Harlem Gnohere e indisponibil si ca nu stie daca se va antrena cu echipa, acum antrenorul vicecampioanei a revenit si a precizat ca „Bizonul” este apt. Probabil ca Gnohere…

- Acad. Bogdan Simionescu, vicepresedinte al Academiei Romane, afirma ca Romania are nevoie de un proiect de tara, dar care nu poate fi indeplinit din cauza lipsei oamenilor de stat. "Cred ca ne trebuie un proiect de tara, dar ca sa ai un proiect de tara pe care sa-l duci la indeplinire iti trebuie oameni…

- Gigi Becali a afirmat ca exista șanse ca Dan Petrescu sa ajunga in viitor pe banca lui FCSB, apoi l-a atacat violent pe antrenorul celor de la CFR Cluj. "Dan Petrescu e posibil sa ajunga antrenorul Stelei. Dar cand va ajunge ii pun clauza in contract: la prima injuratura la adresa unui jucator…

- Ultimele evenimente petrecute pe scena vietii publice resitene arata mai mult decat deschiderea municipalitatii spre vehiculele electrice. Si chiar daca pana nu demult subiectul parea unul indepartat, chiar de domeniul stiintifico-fantasticului pentru malurile Barzavei, acum a devenit unul…

- 200 de persoane primesc pensii speciale în județul Cluj, cea mai mare fiind de peste 28.000 de lei pe luna. ”La sfârsitul anului trecut figurau în plata 223 de persoane, beneficiare de pensie de serviciu (pensie speciala – n.r.) - magistrati,…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 7 martie 2018: I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile…

- Chiar daca pentru romanii din diaspora, „acasa” inseamna locul in care se afla cei dragi, unde iți vorbești propria limba și care e depozitarul atator amintiri, se pare ca exista și excepții. Mesajul unei romance pentru conaționalii care traiesc in afara granițelor țarii a devenit viral pe rețelele…

- Proiect de lege controversat in Parlamentul Romaniei. Un deputat al celor de la PSD vrea sanctionarea dura a magistratilor si europarlamentarilor care 'denigreaza' Romania. Razvan Rotaru vrea ca demnitarii, europarlamentarii sau magistratii care "dezinformeaza" despre legile si masurile adoptate…

- CFR Cluj, liderul la zi din Liga 1, nu e de acord cu decizia Ligii Profesioniste, care a decis azi amanarea primei etape din play-off și play-out din cauza condițiilor meteorologice extreme din Romania. "Nu ne convine aceasta amanare, noi aveam ritmul nostru. Acum am cerut sa jucam un amical cu Luceafarul…

- Anca de la Razboinici a fost eliminata de la Exatlon, in ediția de marți seara. Inainte sa se anunte ca Anca este cea care va pleca acasa, concurentii nominalizati au spus tot ce au pe suflet, in fața celor prezenți. „Numele celei care va pleca in Romania, dar o parte din sufletul ei va ramane aici,…

- Valentin Strugaru este un antreprenor care a reusit sa schimbe notiunea de clatita pentru publicul roman. In 2016, a deschis primul restaurant de clatite din Bucuresti, Maison des Crepres, un concept de business destul de curajos pentru piata din Romania. Cum i-a venit ideea, ce inseamna sa implementezi…

- Originea neputinței actuale Nu demult, un istoric renumit, Andreas Wirsching, vorbea de sentimentul de “neputința (Ohnmacht)” ce se raspandește in Europa (vezi "Demokratie und Globalisierung. Europa seit 1989", 2015). Slabesc instituțiile democrației, sporește dependența deciziilor de mediatizare, personaje…

- A inceput cea de-a 39-a editie a targului romanesc de turism Vânzarile de early booking au crescut, astfel încât reprezentanti din tursim pot sa creioneze înca de la târgul deschis ieri, estimarile pentru sezonul estival. Aurelian Marin, managerul unei din agentii…

- Cristina Neagu (29 de ani) primeste 22.000 de euro in fiecare luna de la CSM Bucuresti. Handbalista este depasita doar de Ibrahima Balde (CFR Cluj) in topul celor mai bine platiti sportivi din Romania. Venita la Bucuresti in luna aprilie a anului trecut cu obiectivul declarat de a castiga Liga Campionilor…

- Gigi Becali a precizat ca se referea la calitatile de portar ale lui Balgradean atunci cand l-a numit "maimuta". Gigi Becali a dat afara UN TITULAR de la FCSB. Jucatorul n-a fost luat la ROMA "Duckadam, il consultam, dar l-am vazut ca zice ca Ramniceanu e foarte bun porrtar. M-am interesat…

- Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Cunoastem astazi povestea singurei scoli private acreditate atat dupa curricula din Romania, dar si dupa curricula Cambridge. Cunoastem si povestea antreprenorului Simona Baciu. Este fondatorul și președintele Fundației Transylvania College. Sarut+mainile, de unde incepe…

- Mihai Stoica a lansat inca un atac la adresa rivalei de la CFR Cluj, considerand ca lupta la titlu ar fi trebuit sa se dea intre FCSB și U Craiova. "Daca arbitrajele ar fi fost corecte, la titlu s-ar fi luptat doar Steaua și Craiova. CFR a castigat forate multe puncte in urma unor erori colosale.…

- Claudiu Bleonț, noul coleg de prezentare al Marinei Almașan. Cautarea a luat sfarșit pentru Marina Almașan, in ceea ce privește viitorul sau partener de prezentare al emisiunii „Femei de 10, Barbați de 10”, difuzata de luni pana joi, de la 16.40, la TVR 2. Astfel, cunoscutul actor Claudiu Bleonț, care …

- Pentru prima data in Romania o orchestra simfonica isi prezinta stagiunea intr-o sala de cinema. Au cantat la Mall, in aeroport, in sali de sport, in cartiere marginase ale Bucurestiului sau la Therme, in papuci si costum de baie. Sunt una dintre cele mai nonconformiste si neobisnuite orchestre simfonice…

- Romania este una din puținele țari reprezentate la nivel european in dezvoltarea inovațiilor tehnologice in asigurari prin participarea lui Calin Rangu, Director ASF, in cadrul Comitetului InsurTech Task Force organizat de Autoritatea Europeana de Asigurari și Pensii (EIOPA), cel care a explicat…

- In ultimele zile, toata lumea a vrut sa stie daca Simona Halep va juca pentru Romania, la Cluj (10 si 11 februarie), in confruntarea cu Canada. Aceasta situatie a cam iritat-o pe Sorana Carstea.

- Monitorul de Cluj și site - ul monitorulcj.ro își consolideaza poziția de lider în presa locala tiparita și online, potrivit clasamentului trafic.ro care monitorizeaza audiența site-urilor din România. monitorulcj.ro a urcat pe poziția 55 în clasamentul general al publicațiilor…

- Speaker of the Chamber of Deputies, Social Democratic Party (PSD) leader Liviu Dragnea, on Sunday evening told Romania TV private television broadcaster that the Protection and Guard Service (SPP) head, Lucian Pahontu, for many years, has used the employees of this institution to collect information…

- Andreea Patrașcu a disparut in 2013 din lumina reflectoarelor, odata cu terminarea emisiunii „Casa Ibacka”, show pe care l-a prezentat alaturi de soțul ei, Cabral. Iar cei care nu au mai vazut-o de atunci vor avea, cel mai probabil, o mare surpriza! Povestea de dragoste dintre Andreea și Cabral pare…

- Proiect inedit in cea mai mare inchisoare din Serbia. Pentru a-i ajuta pe detinuti sa socializeze si sa se reintegreze mai usor odata ce vor fi eliberati, gardienii au amenajat un... adapost pentru cainii vagabonzi. Cei care se ocupa de animale sunt detinutii.

- Serviciul medical gratuit, oferit prin telefon, este un proiect pilot, prin care cei 15 medici de la Peditel, raspund la numarul de telefon 1791 și acorda asistența non-stop. Doctorii care participa la acest program sfatuiesc parinții sa aleaga cea mai buna varianta pentru a-și ajuta copiii…

- Academicianul Marius Andruh, profesor la Facultatea de Chimie din cadrul Universitații din București, a fost onorat cu distincția de Docteur Honoris Causa al Universitații din Angers, Franța. Ceremonia a avut loc marți, 23 ianuarie 2018. Distincția i-a fost conferita academicianului Marius Andruh pentru…

- Filosoful Mihai Șora a fost invitatul Conferințelor TNB, care se desfașoara bilunar la Teatrul Național din București. De data aceasta, a fost aleasa una dintre cele mai mari sali, intrucat cererea de bilete a fost incredibila, iar acestea s-au epuizat intr-o zi! In ciuda varstei sale (in martie implinește…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Protestatarii care au pornit pe jos din Cluj, pentru a ajunge la protestul din 20 ianuarie din București , au un mesaj pentru bucureșteni. „Daca noi putem sa venim pe jos, voi nu aveți niciun motiv sa nu veniți azi”, le transmite Sorin Bobis, organziatorul marșului. „Marșul a fost normal, nu a fost…

- Clip de promovare a Romaniei, in finala Airvuz Drone Video Awards 2018. Un clip intitulat „This is Romania“, care e filmat cu drona și promoveaza țara noastra, concureaza la Categoria „Cel mai bun video de prezentare a unei tari“ la Airvuz Drone Video Awards 2018. Competitia este organizata de cea…

- In varsta de 83 de ani, cantareata de muzica usoara Lucky Lucretia Marinescu s a stins din viata in urma unei suferinte indelungate. Anuntul a fost facut de fiul sau, Lawrence Marinescu. Lucretia "Lucky" Marinescu, s a nascut pe 12 iulie 1934, la Cahul, Romania, azi in Republica Moldova. Lucky Marinescu…

- "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani. O autostrada de la Ungheni-Iași, pe Valea Oituzului pana la Brașov. (...) O autostrada care sa plece din nordul țarii, de la Suceava sa ajunga la Focșani și de acolo sa ajunga spre Buzau și București. (...) O autostrada despre care…

- Deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus pe data de 22 decembrie 2017 un proiect de autonomie teritoriala a tinutului secuiesc, care propune in esenta revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte, parlament si guvern propriu iar limba maghiara recunoscuta ca limba oficiala…

- „Sunt de-a dreptul revoltat de aceasta atitudine politica provocatoare pe care liderii maghiari au ales sa o adopte la inceputul anului in care sarbatorim Centenarul Unirii. Consider aceasta abordare total neinspirata si daunatoare. Semnalul dat astazi de partidele maghiare din Romania este condamnabil…

- "(Pozitia mea - n.r.) este foarte clara si limpede, cum a fost tot timpul. Este neconstitutionala si de neacceptat. Si de nenegociat", a precizat Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Pe de alta parte, Dragnea a mentionat ca PSD a colaborat bine cu UDMR si ca au existat cazuri in care social-democratii…

- Liderii celor 3 formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si "codificate" din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei. "La…

- 19 grupuri civice fac un apel catre presedintele Klaus Iohannis sa foloseasca „toate instrumentele pe care Constitutia i le pune la dispozitie (…) astfel incat Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale”. ”Sunteti, conform…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, intr-o interventie telefonica la Digi 24, ca deputatul Emanuel Ungureanu ”bate campii”, atunci cand il acuza ca a aranjat un control la Institutul de Transplant si sustine ca afirmatiile acestuia ”vin doar ca sa mai adauge un cui la sicriul transplantului…

- Aproape jumatate dintre copiii din Romania traiesc in saracie! O realitate dureroasa, pe care doi tineri inimoși din Cluj incearca sa o schimbe cu orice preț. Loredana și Saul au inființat platforma Art4Education și pana acum au facut fericiți sute de copii.

- Alesii au nevoie de legi noi, ca sa nu se mai jigneasca. Este parerea unui deputat liberal, care a depus un proiect de lege prin care cere ca la depunerea candidaturii, aspirantul la functia de parlamentar sa vina si cu avizul psihologic. Pavel Popescu spune ca l-au inspirat numeroasele certuri de…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus mai multe amendamente controversate la Codul penal și Codul de procedura penala. Printre modificarile susținute de 40 de parlamentari PSD se numara și impunerea unui prag de 200.000 de euro de la care fapta de abuz in serviciu devine penala. In expunerea de motive,…

- Sute de persoane marsaluiesc, la aceasta ora, pe strazile din centrul Capitalei, in semn de protest fata de modificarile aduse legile justitiei. Cele aproximativ 200 de persoane participante la protest au plecat sambata in mars din Piata Victoriei spre Parlament, in semn de protest fata de modificarile…

- Cod galben de vant, burnița și ceața in Transilvania și Banat Cod galben de vant, burnita si ceata. Atentionare de vreme rea, astazi, in mai multe judete din tara Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari cod galben de vant puternic, iar in zone inalte…