De cațiva ani, Iuliana Tudor și soțul ei iși duc fiul la Disneyland, locul lui preferat, in fiecare primavara. Vacanța mare, de vara, este rezervata unui concediu in Grecia, țara pe care prezentatoarea TV o adora. Dupa ce-a petrecut cu familia extinsa Paștele și 1 Mai, implicandu-se in toate pregatirile dedicate acestor sarbatori, Iuliana Tudor s-a apucat de facut bagaje. Prezentatoarea de la TVR 1 pleaca la Disneyland, intr-un mic concediu deja tradițional in familia ei. “Minivacanța la Disney este promisiunea pe care i-o facem in fiecare an fiului nostru. Este minivacanța noastra in trei, o…