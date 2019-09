Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 23 septembrie, incepand cu ora 20.00, puteti vedea la Constanta spectacolul "Bani din cerldquo;, al dramaturgului englez Ray Cooney. Piesa, care a fost pusa in scena in 2001, la Teatrul de Comedie, de Horatiu Malaele, ii are ca protagonisti pe Mihai Bendeac si Mihaela Teleoaca. Controversatul…

- Sute de oameni s-au adunat, aseara in Piata Marii Adunari Nationale pentru a sarbatori cei 28 de ani de la proclamarea independentei. Petrecareții au ascultat muzica de la concertul dedicat sarbatorii. In scena au urcat doar artiști autohtoni, care au incins atmosfera.

- A fost o noapte magica la Afterhills, in Iași. Sute de tineri s-au distrat și au cantat alaturi de artiștii care au urcat pe scena. Printre cei care au facut atmosfera in prima seara au fost 5 Gang, Feli și DJ-ul olandez Don Diablo.

- Trupa Voltaj a cantat sambata seara, in cadrul unui concert sustinut la Constanta, o piesa in memoria Alexandrei, fata de 15 ani disparuta din Olt. Solistul formatiei, Calin Goia, a tinut si un discurs pe scena, fiind de parere ca toata lumea a gresit fata de adolescenta si are o vina pentru ca s-a…

- O noua zi, noi experiențe ieșite din comun la Electric Castle! Sambata seara, doua trupe, britanicii de la Bring Me The Horizon și Subcarpați au reușit sa convinga atat de mulți oameni cu show-ul lor, incat scena principala a fost, din nou, locul de unde s-a propagat distracția pe tot domeniu Castelului…

- Simona Halep (4 WTA, 27 de ani) le-a prezentat azi constanțenilor trofeul caștigat la Wimbledon. De la ora 17:00, fostul lider WTA a mers prin orașul Constanța la bordul unui autobuz etajat descoperit pe traseul bd. Tomis-Termele Romane-Regina Elisabeta - Piața Ovidiu, fiind intampinata de mii de persoane.…

- Nationala Romaniei a coborat doua locuri si se afla pe pozitia a 27-a in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii vineri. Tricolorii au regresat in ierarhie in ciuda faptului ca au obtinut luna aceasta o remiza cu Norvegia in deplasare (2-2) si au invins Malta cu 4-0…