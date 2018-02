Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Mihaela Zobuian, fost director de cabinet al lui Liviu Dragnea cand acesta era ministru al Dezvoltarii, a fost numita vineri de premierul Viorica Dancila director de cabinet, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Iuliana Zobuian a fost martor in dosarul Referendumul, aratand…

- Fostul international Gheorghe Popescu a anuntat, miercuri, ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa fie eliberat din functia de consilier de stat si numit consilier onorific in programul pentru organizarea Campionatului European din 2020, transmite News.ro . El a precizat ca doreste aceasta schimbare…

- Președintele Organizației Județene a Femeilor Social Democrate Suceava, Oana Pintilei, a fost numita in funcția de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului. Oana Pintilei a fost numita in aceasta funcție printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata vineri in Monitorul…

- Andreea Pastirnac a fost eliberata joi din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe si numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, conform unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata joi in Monitorul Oficial. Tags: …

- Puiu-Lucian Georgescu a fost numit secretar de stat in Ministerul Cercetarii si Inovarii, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, luni, in Monitorul Oficial. Puiu-Lucian Georgescu a fost ministru al Cercetarii si Inovarii in Guvernul Tudose. Tot printr-o…

- Tudor Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului, printr o decizie a prim ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ...

- Fostul fotbalist Gica Popescu va ramane in funcția de consilier și in aparatul de lucru al noului premier Viorica Dancila, potrivit unor surse guvernamentale, citate de publicația Q Magazine. Popescu și Dancila s-au intalnit joi la Palatul Victoria. Fostul capitan al naționalei de fotbal fusese desemnat…

- Anca Nicoleta Alexandrescu va fi consilier onorific al prim ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial.Alexandrescu este consiliera lui Liviu Dragnea si se ocupa de imaginea si de comunicarea sefului PSD. ...

- Constantin Robu a fost numit în functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri în Monitorul Oficial. Pe 18 ianuarie, Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar…

- Gheorghe Piperea si Dumitru-Remus Vulpescu si-au incetat calitatea de consilieri onorifici ai prim-ministrului, prin decizii ale premierului Viorica Dancila publicate miercuri in Monitorul Oficial. Gheorghe Piperea a fost consilier onorific al fostului premier Mihai Tudose pe chestiuni…

- De asemenea, Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Mai mulți secretari, eliberați din funcție…

- Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a prim-ministrului, Alexandru…

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. El a fost numit in aceasta functie pe 15 septembrie 2017 de fostul premier…

- Decretul privind numirea Guvernului condus de Viorica Dancila a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial. Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni acest decret. Tot luni, membrii Executivului condus de Viorica Dancila au primit votul de învestitura în plenul reunit al Parlamentului.…

- Guvernul condus de catre Viorica Dancila a trecut fara emotii de votul Parlamentului. In urma votului secret, cu bile, s-au inregistrat 282 de voturi „pentru”, 136 „impotriva” si o abtinere. Au fost 429 de parlamentari prezenti, dintre care voturile valabil exprimate – 419. Componenta Guvernului condus…

- Paul Stanescu, propus vicepremier si ministru pentru Dezvoltare Regionala si Administratie Publica, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Paul Stanescu a primit 35 de voturi "pentru" si 8 "impotriva". AGERPRES/(AS - autor: Daniel…

- Bucuresti, 26 ian /Agerpres/ - Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca în noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Împreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute pentru viitorii ministri (...) Sunt si nume noi, dar sunt si ministri…

- Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, a declarat vineri ca nu va mai ramâne în viitorul Guvern. "Am si anuntat ca nu mai ramân. Nu mi-am dat demisia, dar am anuntat ca nu doresc sa mai continui", a spus Petrea, înaintea sedintei Comitetului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizand ca unele propuneri n-au fost acceptate de premierul desemnat Viorica Dancila. "Au fost consultari, au fost propuneri, unele n-au fost acceptate de doamna Dancila. S-ar putea…

- Potrivit unor surse citate de Antena3, fostul vicepremier Sevil Shhaideh ar urma sa fie numita in functia de secretar general al guvernului. Astfel, Shhaideh ar urma sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa. Aceleasi surse au precizat ca Sevil Shhaideh lucreaza in…

- Florin Vodita a fost eliberat din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.In decizia publicata marti in Monitorul Oficial se precizeaza ca, totodata, inceteaza si calitatea lui Florin Vodita de conducator…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Marius-Iulian Carabulea a fost…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor publicata joi in Monitorul Oficial. Conform aceleiasi decizii, Marcelica Paun, director al Directiei juridice si administrative,…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila în functia de premier al României, exprimându-si speranta într-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana.…

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana considera ca nominalizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a social-democratei Viorica Dancila pentru functia de premier reprezinta o decizie corecta. "Decizie corecta a presedintelui Iohannis de desemnare a candidatului pentru premier din partea actualei…

- "In principiu n-au nimic, deocamdata, impotriva doamnei Viorica Dancila, n-au nicio informatie sau elemente care sa-i faca sa nu o sustina, dar ei vor adopta o decizie intr-un for statutar”, adeclarat Dragnea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul consultarilor…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct…

- Gabriel Andronache a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Pana in prezent, Andronache a fost consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului. …

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier, au declarat pentru AGERPRES surse social-democrate. Nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere. AGERPRES/(A - autor: Catalina Matei, editor:…

- Dupa fiascoul Shhaideh, PSD propune inca o femeie pentru functia de premier - surse Europarlamentarul Viorica Dancila ar putea fi varianta PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, aceasta posibilitate fiind discutata in CEx PSD, la ora transmiterii stirii, dupa ce Ecaterina Andronescu-…

- Vicepremierul Paul Stanescu, care este si ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a dezmintit, vineri, la Bacau, informatiile potrivit carora el ar putea prelua functia de prim-ministru al Romaniei. Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT dupa convocarea…

- Programul Start Up Nation va beneficia de 93,7 milioane de euro, dupa ce Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a semnat trei contracte de finantare. Ministerul…

- Felicia Pop, directoarea de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, alaturi de un alt angajat al ministerului, pentru folosirea, in mod direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea…

- V. Stoica Anul 2017 s-a incheiat frumos pentru 171 de locuitori ai orașului Sinaia, pentru ca pe 29 decembrie au primit cheile de la apartamentele sau garsonierele la care au visat de multa vreme. Primarul orașului, Vlad Oprea, le-a inmanat tuturor tinerilor care s-au inscris in programul destinat inchirierii…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de eliberare din functie a doi magistrati. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretele privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Calarasi a Nelei Olimpia Achim si din…