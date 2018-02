Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata vineri in Monitorul Oficial. In 2014, Iuliana Mihaela Zobuian a detinut functia de director de cabinet al ministrului…

- Elena Petrascu a fost numita secretar general la Ministerul Transporturilor printr-o decizie a premierului Vasilica-Viorica Dancila, dupa ce si-a reluat activitatea in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului, tot printr-o decizie a premierului. Din…

- Fostul international Gheorghe Popescu a anuntat miercuri, printr-un mesaj postat pe o retea de socializare, ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila ca sa fie eliberat din functia de consilier de stat si sa numit consilier onorific in programul pentru organizarea Campionatului European din 2020....

- Andreea Pastirnac a fost eliberata joi din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe si numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, conform unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata joi in Monitorul Oficial. Tags: …

- Fostul ziarist Nelu Vasile Barbu a fost numit de premierul Viorica Dancila in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru, potrivit unei decizii publicate luni in Monitorul Oficial, potrivit News.ro. Detalii, aici: http://www.economica.net/un-fost-ziarist-numit-de-premierul-viorica-dancila-in-functia-de-consilier-de-stat_149626.html#ixzz56GZSylNu…

- In Monitorul Oficial au fost publicata decizia de numire in functia de secretar de stat in Ministerul Cercetarii si Inovarii a lui Puiu Lucian Georgescu. Documentul este semnat de prim ministrul Viorica Dancila.Acesta a ocupat functia de ministru al Cercetarii si Inovarii in guvernul condus de Mihai…

- Tudor Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului, printr o decizie a prim ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ...

- Fostul fotbalist Gica Popescu va ramane in funcția de consilier și in aparatul de lucru al noului premier Viorica Dancila, potrivit unor surse guvernamentale, citate de publicația Q Magazine. Popescu și Dancila s-au intalnit joi la Palatul Victoria. Fostul capitan al naționalei de fotbal fusese desemnat…

- Anca-Nicoleta Alexandrescu va fi consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului, scrie Digi24.

- Anca Alexandrescu a fost numita de premierul Viorica Dancila in postul de consilier onorific, post neremunerat, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Anca Alexandrescu, care se ocupa de imaginea lui Liviu Dragnea, este al doilea colaborator apropiat al presedintelui PSD numit in ultimele…

- Constantin Robu a fost numit în functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri în Monitorul Oficial. Pe 18 ianuarie, Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar…

- De asemenea, Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Mai mulți secretari, eliberați din funcție…

- Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului si daca acesta respecta criteriile de integritate, Tudose s-a aratat initial mirat de acest lucru: "In ce calitate? Este consilier oficial?".…

- Decizia privind numirea lui Darius Valcov in functia de consilier guvernamental apartine premierului Viorica Dancila, apreciaza deputatul PSD Mihai Tudose. Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care general locotenent cu trei stele Petrica Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului. Decizia a fost semnata de premierul Viorica Dancila. Reamintim ca general locotenent…

- Fostul ministru de Finante Darius Valcov, cercetat in mai multe dosare penale, a fost numit, marti, consilier de stat in aparatul propriu al prim-ministrului, potrivit deciziei Vioricai Dancila, publicata in Monitorul Oficial.

- Florin Vodita a fost eliberat din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor. In decizia publicata marti in Monitorul Oficial se precizeaza ca, totodata, inceteaza si calitatea lui Florin Vodita de conducator…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor publicata joi în Monitorul Oficial. Conform aceleiasi decizii, Marcelica Paun, director al Directiei juridice si administrative,…

- Gabriel Andronache a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Pana in prezent, Andronache a fost consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului. …

- Decizia prim-ministrului Mihai Tudose privind numirea lui Gheorghe Popescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al premierului a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Potrivit deciziei sefului Guvernului, Gheorghe Popescu "asigura exclusiv consilierea in…

- Premierul Mihai Tudose a decis, luni, 18 decembrie 2017, ca Robert Rucareanu, consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului, sa exercite "atributii de coordonare a activitatii Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei, organ de specialitate al administratiei publice centrale,…