Stiri pe aceeasi tema

- Smiley si Gina Pistol se iubesc de cateva luni bune, insa nu au recunoscut nimic si nici nu s-au afisat impreuna pana de curand. Indragitul cantaret Smiley si iubita lui, Gina Pistol, au plecat intr-o vacanta de vis! Asta dupa ce artistul, urmarit din public de iubita, a concertat de Revelion la Sibiu.…

- „Atrag atentia Politiei Locale ca trebuie sa fie mai vigilenta si sa dea amenzi daca taximetristii negociaza cursele sau daca intra in discutii nepotrivite cu cetatenii. De asemenea, trebuie amendati taximetristii daca sunt mirosuri neplacute in masini sau muzica de proasta calitate. Ii rog pe cateteni…

- Inspectorii Primariei Generale a Capitalei au aplicat sanctiuni in valoare totala de 39.000 de lei soferilor de taxi, in noaptea de Anul Nou, pentru "conditii neconforme", sase dintre ei nu aveau autorizatii, iar alti 12 soferi au fost amendati pentru ca au cerut tarife preferentiale, a anuntat miercuri…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, in cadrul unui comandament privind fluidizarea traficului din Capitala, ca persoanele care calatoresc cu taximetristi care cer sume mai mari decat contravaloarea cursei pot reclama aceste fapte la o linie verde. „Atrag atentia Politiei…

- Surprize neplacute pentru mai mulți locuitori ai sectorului Buiucani din Capitala. Dupa petrecerea de Revelion, in prima zi a anului pe strada au fost observați zeci de brazi aruncați și abandonați, dupa ce agenții economici nu au reușit sa ii vanda.

- Sfantul Vasile, unul dintre cei mai importanti sfinti ai Bisericii Ortodoxe, considerat pazitor de duhuri rele, este serbat in prima zi din noul an, cu urari si petrecere, considerandu-se ca asa cum este musafirul din aceasta zi, bogat sau sarac, asa va fi omul tot anul. In traditia romanilor, Anul…

- Noaptea dintre ani a fost marcata cu mare fast de sute de locuitori ai Capitalei care au sarbatorit trecerea dintre ani in Piata Marii Adunari Nationale. Oamenii au avut parte de un concert de excepție susținut de Orchestra fraților Advahov si alți interpreți de muzica usoara.

- Unul dintre rockerii cunoscuți pentru duritatea și pentru felul direct de a aborda situația pare sa fie cu totul și cu totul altfel cand vine vorba de copiii sai. Iar pentru aceștia are o ”fața” pe care, probabil, și-o dorește orice copil pentru tatal sau.

- Deși s-au scurs mai bine de doi ani de la tragedia din clubul Colectiv, efectele se fac inca, din fericire, simțite. Cel puțin in Piața Mare din Sibiu, unde, pentru ca pe scena s-au folosit artificii, zeci de pompieri au fost ”inflitrați” in public. Mii de oameni au ales sa petreaca noaptea dintre ani…

- Disperați sa nu ii prinda iarna sub cerul liber, cațiva indivizi fara adapost și-au improvizat o locuința chiar in centrul Capitalei. Mai exact, la cațiva metri de bulevardul Unirii, in spatele Bibliotecii Naționale a Romaniei. Din lemne, cartoane și covoare vechi au reușit sa-și faca o locuința, ascunsa…

- Stefan Banica jr. este unul dintre cei mai indragiti cantareti din Romania, motiv pentru care este cap de afis la concertele speciale de sarbatori. Daca in timpul anului, vedeta incaseaza 11.000 de euro pentru un show, la trecerea dintre ani, suma se dubleaza astfel ca-si va rotunji bugetul…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca în seara zilei de 31 decembrie, în noaptea de Revelion, transportul public va circula conform unui program prelungit. Astfel, troleibuzele si autobuzele de pe rutele municipale vor activa pâna la ora 24.00. În…

- Nici in acest an, locuitorii Capitalei nu scapa de aglomeratia din centrul orasului. Ambuteiaje kilometrice se formeaza in aceste zile in preajma Pietei Centrale din Chisinau. Cu doua zile inainte de Revelion, oamenii se grabesc sa faca cumparaturi pentru masa de sarbatoare.

- MESAJE FACEBOOK ANUL NOU. Traim in era vitezei. Si, desi suntem inconjurati de tehnologii care ar trebui sa ne faca viata mai usoara, aproape niciodata nu avem timp pentru nimic. De cate ori nu ti s-a intamplat sa fii la munca si sa te sune partenerul, un prieten sau parintii si sa-i spui: "Nu pot sa…

- In vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta in trafic, politistii Brigazii Rutiere vor actiona cu efective sporite, pentru fluidizarea circulatiei, respectiv, prevenirea blocajelor rutiere si a evenimentelor negative in punctele cu risc ridicat de accidente, in zona centrelor comerciale,…

- Intre 31 decembrie 2017 si 2 ianuarie 2018 #CTP Iasi va asigura serviciul de transport public cu un program și un numar de vehicule adaptate solicitarilor din aceasta perioada. Pe 31 decembrie, mijloacele de transport in comun vor fi retrase de pe trasee incepand cu ora 21:30. De la ora 18:30, insa,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, impreuna cu Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino vor beneficia de noua milioane de euro pentru pregatirea personalului medical pe mai multe specializari."Trei spitale care se afla…

- CHIȘINAU, 27 dec — Sputnik. În preajma sarbatori de iarna, angajații Agenției pentru Protecția Consumatorilor i-au avertizat pe parinți sa verifice toate jucariile primite cadou de la Moș Craciun pentru a evita anumite situații de risc. Țineți cont de urmatoarele sfaturi:…

- Vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile…

- Face Club Bucharest pregateste petrecerea anului in Noaptea de Revelion! Mega party-ul organizat de Face Club va fi unic in Romania, avand parte de o premiera: va fi desfacuta cea mai scumpa sampanie comandata vreodata in tara noastra, un Armand de Brignac de 100.000 de euro!A CANCAN.RO, SITE-UL NR.…

- ”Ai un vecin care te uraște și care te paraște ca ai fi un evazionist, ca altfel nu ai putea sa ai o asemenea casa... el sta intr-una mai mica, primita n regimul comunist de la Stat, care o confiscase de la un chiabur. Intr-o dimineața, la ora 6.00, te trezești cu mascații la ușa: iți prezinta…

- Scandal de proporții intre Oana Zavoranu și Cristina Șișcanu. Cele doua s-au luat la harța de la problema alaptarii in public și au ajuns sa iși arunce vorbe grele. Oana Zavoranu a declarat ca nu este de acord cu femeile care alapteaza in public și ca gestul i se pare grotesc. Cristina Șișcanu, care…

- Cu doar cateva saptamani inainte de trecerea in noul an, cantareața a pregatit un show incendiar pentru seara de Revelion. Delia ramane in București, in acest sfarșit de an și va concerta intr-o locație de evenimente din nordul Capitalei. Ea va susține un spectacol grandios, intr-o atmosfera exuberanta,…

- Accident cu trei mașini in Capitala, duminica dimineața. Un șofer s-a urcat baut la volan și a lovit doua mașini. Reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat, duminica dimineata, ca a avut loc un accident rutier pe Splaiul Independentei, in zona Casei Radio, in eveniment fiind implicate…

- Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, susține ca primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea a pompat anul acesta 189 de milioane de euro in cele 22 de firmele ale Primariei Generale care sunt administrate de apropiații ei și ca anul viitor suma va fi de cel puțin doua ori mai mare.

- Tiganie electrificata patronata de primaria ieseana : luminile de Craciun au fost aprinse pe 1 decembrie. Cu scuze pentru membrii decenti ai etniei rome, daca sint deranjati de cuvintul ” tiganie „, o sa trecem peste justificarile acestei practici penibile, cu dungi maro de consumism cleios si toxic.…

- Cu patru sptamani inainte de Revelion, multi romani stiu deja unde ii va prinde noaptea dintre ani. Si-au cumparat un loc in cluburi celebre. Cele mai cautate locuri sunt restaurantele din Centrul Vechi al Capitalei.

- Ajuns la 64 de ani, Gabriel Dorobantu este, fara indoiala, unul dintre cei mai calculati oameni din showbiz-ul autohton. In timp ce multe vedete fac risipa, celebrul cantaret s-a pus serios pe economisit. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro sunt memorabile!

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata la Antena 3 ca va fi facuta plangere penala impotriva celor care au distrus bunurile municipalitații și a celor care au "perturbat" buna desfașurarea a unui eveniment public legal. "Vom face plângere penala…

- Adi Sina și Anca Serea par sa fie parinții perfecți pentru cei cinci copii pe care ii au impreuna. Și, de curand, au decis sa ii rasfețe la unul dintre locurile de joaca dintr-un mall bucureștean, reușind sa ii impace pe toți pentru cateva ore bune.

- Aproximativ 140 de copii care frecventeaza gimnaziul "Ion Costin" din satul Ghidighici invata intr-o cladire avariata. O buna parte a institutiei nu are acoperis, iar in loc de tavan este pusa o pelicula, prin care ploaia patrunde lejer.

- "Pe primul loc al afecțiunilor copiilor, din punct de vedere medical, intre 3 și 18 ani, sunt deficiențele de natura digestiva. Cam 25% din copiii Capitalei au predispoziție de obezitate și aproximativ 10-15% sunt aproape de acești parametri. Pe locul doi se afla deficiențele de coloana și ale sistemului…

- Startul sarbatorilor de iarna va fi dat in Capitala in data de 1 decembrie. Autoritațile locale au anunțat ca in aceasta zi la ora 17:30 se vor aprinde luminițele si va fi inaugurat pomul de Craciun din centrul Capitalei. Iar in seara de Revelion, in Piata Marii Adunari Nationale va fi organizat un…

- Doi copii au fost gașiți de polițiștii Inspectoratului de Poliție Buiucani, ratacind noaptea trecuta pe strazile Capitalei. Acestia au fost gasiti pe strada Calea Ieșilor. Este vorba de o fetița de șapte ani și fratele ei de doar trei ani. Copiii au fost duși la inspectorat, iar mai apoi la Centrul…

- Vești bune pentru prichindei! „Orașelul lui Moș Craciun” iși deschide porțile pentru toți copiii, vineri, 24 noiembrie, in Parcul Lumea Copiilor, din sectorul 4 al Capitalei. Potrivit Primariei Sectorului 4, tot atunci, se vor deschide Targul de Craciun, la care vizitatorii vor gasi aproape 50 de…

- Pe Oana Lis, actuala partenera de viața a lui Viorel Lis, o știe toata lumea, insa puțini știu cu cine a fost acesta insurat inainte. Viorel Lis, care in ultima vreme a avut mari probleme de sanatate , este cunoscut din postura de fost primar al Bucureștiului. Viorel Lis, care formeaza un cuplu de ani…

- Alexandra Becali este, cu siguranța, una dintre cele mai vanate puștoaice din lumea buna a Capitalei. Frumoasa, cu un tata putred de bogat, deșteapta și ”cu vorbele la ea”, fiica mijlocie a latifundiarului pare insa insensibila la farmecele barbaților.

- Initiativa legislativa care prevede modificarea articolului 13 din Constitutia Republicii Moldova si introducerea sintagmei "limba romana' in locul celei "moldovenesti' a fost avizata pozitiv miercuri de Comisia parlamentara pentru cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media, informeaza…

- Primaria capitalei va da startul sarbatorilor de iarna pe 1 decembrie, odata cu inaugurarea Pomului de Craciun in Piața Marii Adunari Naționale. Tot atunci, incepand cu ora 18:00, vor fi aprinse și luminile de sarbatoare. Șefa-adjuncta a Direcției Cultura a capitalei, Stela Mitriuc, a anunțat astazi…

- Potrivit tradiției, pomul de Craciun va fi inaugurat la 1 decembrie, iar in aceeași zi vor fi aprinse și luminițele de sarbatoare in tot orașul Chișinau, informeaza NOI.md. Astazi, in cadrul ședinței serviciilor Primariei capitalei, șeful adjunct al Direcției cultura, Stela Mitriuc, a anunțat programul…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 a dispus luarea masurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile fata de un barbat in varsta de 42 de ani pentru savarsirea, in perioada 2015 - 2017, a trei infractiuni de conducere sub influenta alcoolului si a doua infractiuni de conducere…

- În R. Moldova exista doua creșe, care adapostesc copiii din familiile monoparentale care se afla în dificultate. Multe mame sunt nevoite sa-și creasca singure micuții, fie pentru ca divorțeaza de soți, fie pentru ca tații copiilor fug de responsabilitați. Uneori, lipsa de bani…

- Simona Halep ar putea primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de marti a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) si initiat de consilierii liberali, care spun ca talentul exceptional al acestei sportive trebuie…

- Primaria vrea sa mute manifestarile culturale si sportive din Piata Marii Adunari Nationale. Initiativa vine dupa ce mai multi locuitorii ai Capitalei s-au plans ca in zilele in care au loc evenimente este modificat graficul de circulatie a transportului public, iar soferii

- Primaria municipiului Chisinau anunta ca in data de 14 octombrie, cand se marcheaza Hramul orasului Chisinau, va suspendat traficul rutier pe Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, in perimetrul strazilor Ismail – Mihai Viteazul. Pe bulevardul central al Capitalei se organizeaza mai multe manifestatii…

- Primaria capitalei informeaza ca in ziua de 14 octombrie 2017, de Hramul orasului Chisinau, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Stefan cel Mare si Sfant, in perimetrul strazilor Ismail - Mihai Viteazul, in legatura cu organizarea pe bulevardul central al capitalei a manifestarilor cultural-artistice…

- În curând în Chișinau poate aparea sistemul de taxare electronica a transportului public. În acest sens, primaria Capitalei a propus un proiect motivând ca multe bilete a transportului public nu sunt raportate, fapt ce duce la evaziunea fiscala, transmite diez.md …

- Am avut ocazia sa-i cunoaștem pe gemenii Rumi și Sir Carter la doar cateva dupa ce s-au nascut, atunci cand Beyonce i-a prezentat intr-o ședința foto inedita. Totuși, acum, e pentru prima oara cand vedem familia Carter in formula completa! La cateva zile dupa naștere Ieri, Beyonce și Jay Z au fost vazuți…

- Ne-am deplasat in zona indicata și, intr-adevar, fosta ghereta din care mai de mult se vindeau ziare, acum arata deplorabil. Totul este spart, rupt și indoit. Aradenii spun ca, deși au facut sesizari, pana acum nu s-a intamplat nimic. Ghereta pare inca conectata la rețeaua de electricitate, insa…