- In ediția de duminica seara, 31 martie, misiunile pentru imunitate au fost extrem de dificile, iar drumurile catre acestea au fost presarat cu multe capcane, care puteau descuraja pe oricine. Cu toate acestea, concurenții au dat tot ce au avut mai bun din ei și au rezistat exemplar. In ediția de duminica…

- Iuliana Luciu a facut dezvaluiri despre perioada cand era copila. Ea a facut marturisiri despre tatal sau, Ion Luciu. In cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru postul de televiziune Antena Stars, Iuliana Luciu și-a amintit de cateva episoade din copilaria sa, traita alaturi de Ion Luciu, tatal…

- Pentru unii chin, pentru altii ceva obisnuit! Iuliana Luciu a comparat experienta din "Asia Express" cu viata ei reala. Vedeta a vorbit despre cat de usor i-a fost sa se adapteze conditiilor din competitie pentru ca era obisnuita sa faca foamea si sa treaca prin greutati din perioada cand tatal ei avea…

- Ruby și iubitul ei se vor muta in sfarșit in casa lor, Cu cei doi vor locui și bunica artistei, in varsta de 80 de ani. Vedeta a povestit cum arata penthouse-ul și cum a amenajat camerele. „Mai am inca o saptamana pana cand imi voi indeplini visul 100 %. Casa mea e pe trei nivele, nu foarte mari, dar…

- Lorenzo Sanz, fostul președinte al Realului, a dezvaluit de ce l-a dat afara pe Jupp Heynckes de la Madrid in 1998, in ciuda triumfului din Liga Campionilor. A fost bomba anului 1998. Deși tocmai caștigase Liga Campionilor, invingand-o in finala pe Juventus (1-0, gol Mijatovic), Real Madrid a renunțat…

- Dupa ce a fost protagonista unor scandaluri la Asia Express, Bianca Dragușanu s-a lasat pagubașa. A parasit competiția. Bianca Dragușanu s-a retras de la show-ul Asia Express, de la Antena 1. Aceasta a fost rapusa de condițiile grele de la competiție. De altfel, ea a fost protagonista unor momente deloc…

- Iuliana Luciu a povestit despre experiența „Asia Express”, vineri, la „Prietenii de la 11”. Ea a dezvaluit ca au existat momente tensionate intre ea și colega ei, Margherita de la Clejani.

- Pana atunci insa, strainii deja o vad caștigatoare, scrie click.ro Melodia cantata de tanara a facut rapid furori in mediul online, iar internauții susțin ca vocea ei are cele mai mari șanse nu doar sa se califice in marea finala, ci sa și caștige ediția de anul acesta a Eurovisionului. Doi autori…